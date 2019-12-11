В Перми прошел семинар для сотрудников центров тестирования ГТО
Подготовка к труду и обороне. В Перми прошел семинар по внедрению ГТО. В Пермском крае проект ГТО проводят с 2016 года. Для того чтобы сдать нормативы необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru и обратиться в центр тестирования по месту жительства. Обязательные нормативы включают в себя бег, наклоны, силовые испытания. Лыжи, плаванье, стрельба и другие - по выбору. Главная цель проекта - развитие спорта среди населения. За 2019 год нормативы ГТО выполнили 28,5 тысяч человек.
А в семинаре приняли участие сотрудники 46 центров тестирования. Основными темами встречи стали - реализация ГТО среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, подведение итогов года, а также обучение и подготовка населения к выполнению норм.
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