В Перми прошел семинар для сотрудников центров тестирования ГТО

Подготовка к труду и обороне. В Перми прошел семинар по внедрению ГТО. В Пермском крае проект ГТО проводят с 2016 года. Для того чтобы сдать нормативы необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru и обратиться в центр тестирования по месту жительства. Обязательные нормативы включают в себя бег, наклоны, силовые испытания. Лыжи, плаванье, стрельба и другие - по выбору. Главная цель проекта - развитие спорта среди населения. За 2019 год нормативы ГТО выполнили 28,5 тысяч человек.

А в семинаре приняли участие сотрудники 46 центров тестирования. Основными темами встречи стали - реализация ГТО среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, подведение итогов года, а также обучение и подготовка населения к выполнению норм.