Заповедное Прикамье. Специальный репортаж

Зимний пленэр сами художники называют экстремальным - но именно падающий снег придает их пейзажам особый шарм. Удивительно, но картины, написанные с одной точки абсолютно разные у каждого из четырех мастеров своя техника и

свои, по-особенному растравленные, акценты.

Поселок Кын раскинулся прямо в ущелье. Кын - в переводе с коми-пермяцкого означает «холодный». Здесь действительно, студено. Но, какие виды - не удивительно, что эти места привлекают художников.

Выездные пленэры часть конкурса «Заповедное Прикамье», организованного краевым министерством природных ресурсов. Он реализуется в рамках Года памяти и славы в 2020 году. В сложные годы для нашей страны - сорок третий год - в Пермском регионе создается первый заповедник - «Предуралье», именно этому событию посвящен в год «Памяти и Славы» первый краевой конкурс «Заповедное Прикамье».

А посмотреть работы художников можно будет в январе. Самая большая выставка будет организована в Перми, впрочем, ее планируют сделать передвижной.

Итоги конкурса будут подведены на заключительном мероприятии всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности»-2020. Тогда же зрители выберут лучшую картину.