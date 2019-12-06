За что могут отключить газ в квартире и как это делается
Совместный и масштабный рейд по квартирам злостных неплательщиков за поставку бытового газа устроили судебные приставы и специалисты «Газпрома». Последние в состав группы включены для проведения слесарных работ. Проще говоря, для того, чтобы отключать всех, кто этого заслужил. На карту рейда попали сразу три улицы в пермском микрорайоне Гайва.
Долг более 15 тысяч, и вот результат. Слесарь делает врезку в трубе, блокирует поступление голубого топлива в квартиру. Специальный прибор регистрирует отсутствие утечки газа. Измерить степень негодования хозяйки он не в силах.
Масштабный рейд по злостным неплательщикам Орджоникидзевского района проводят представителей «Газпром» и службы судебных приставов. Принудительное отключение, однозначно, крайняя мера воздействия. Но её правомерность определена законодательством, и в каждом случае подкрепляется решением суда.
Андрей Михайлов, заместитель начальника отдела по работе с населением «Газпром межрегионгаз Пермь»:
- Сегодня мы преследуем двойную цель - в первую очередь это принудительное исполнение судебных актов, принятых о взыскании задолженности с данных должников и вторая цель - это предусмотренная законом, процедура отключения.
Незваными в гости пришли к адресатам по Мелитопольской, Карбышева и Лобвинской. Пользовались услугами, но не платили здесь жильцы от пяти лет и больше. Сумма долга варьируется от 5 до 100 тысяч рублей.
Практически у всех должников из данного рейда отсутствует ещё и договор на техническое обслуживание газового оборудования. А это дополнительное основание для отключения газоснабжения.
Денис Поезжаев, начальник отдела внутридомового газового оборудования «Газпром газораспределение Пермь»:
- Требует ежегодного технического обслуживания газоиспользующего оборудования, к которому относится и внутридомовое, и внутриквартирное газовое оборудование. Так как надлежащее состояние данного оборудования влечёт за собой безопасность всего многоквартирного дома, либо частного домовладения.
К штрафам и более серьёзным санкциям приведёт и отказ провести своевременное техобслуживание газоборудования. Последствия подобной нерадивости слишком печальны, и вряд ли оправдывают иллюзорную экономию.
Здесь, в одной из квартир на Мелитопольской, газ уже отключили, а приставы жильцу выдали на руки уведомление. Теперь чтобы восстановить подачу голубого топлива, нужно оплатить долг, пенни за просрочку, а также услуги отключения и подключения. Подсчитывая все эти расходы важно помнить, что самовольное подключение недопустимо и однозначно угрожает безопасности.
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