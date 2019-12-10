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Детскую школу баскетбола Урал Грейт Юниор открыли в Новых Лядах

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Метки: Спорт

Опубликовано: 10.12.2019 в 18:08 в рубрике - Новости регионов России

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