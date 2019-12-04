Выставка - ярмарка «Регионы России» снова в Перми

Зачастила в Пермь гостевая выставка-ярмарка «Регионы России». Сегодня она вновь открылась. Но на этот раз она предновогодняя по большей части. И как всегда разнообразная, по представленным продуктам и продукции.

Вниманию посетителей, новинка - искусственный мех на хлопковой основе. Стирается в машинке, ни снега, ни дождя не боится. Именно на этой оригинальной шапке остановила свой выбор Зоя Степановна. Производитель российский. После примерки, обновку женщина решила не снимать.

Название выставки «Регионы России» говорит само за себя. Участников много, ассортимент разнообразный. Здесь можно найти буквально все для всей семьи. Например, изделия из пуха козы и яка из Монголии. А с Ямала для пермяков привезли теплые кисы. Такие не дадут замерзнуть и в минус 50.

Как утверждают продавцы, все выделывается вручную, отшивается, натуральная овчина на подкладе, все прошивается и делается профилактика, чтобы обувь не скользила.

Что касается одежды - ее тут немало. Большой выбор верхней одежды, в том числе для мужчин, стильная повседневная для женщин, футболки, трикотаж. А еще каракулевые пальто и пуховики, а также шубы. К примеру, модель из французского экомеха под норку доставили из Санкт-Петербурга. А смотрится она как натуральная норковая шуба. Дизайн натуральных норковых шубок и они очень теплые.

Ну, а помогут дополнить такую шубку украшения или бижутерия. По соседству хрустальные люстры, полезные и умные товары для дома, а также текстиль из белорусского льна.

Здесь же можно найти и подарки к праздникам. Например, новогоднюю гобеленовую скатерть и чехол на подушку с Дедом Морозом.

Напоследок можно и подкрепиться. Здесь можно приобрести соленые и сушеные грибы, душистые приправы и специи, гранатовый сок, мясные и рыбные деликатесы. А к чаю - мед и продукты пчеловодства, а также козинаки, щербет, мармелад и халва из Астрахани. Мармелад готовится из натуральных соков, орешков, натуральный пектин, агар-агар, желатин.

Впрочем, и на этом ассортимент не ограничивается. Посетить выставку «Регионы России» можно до конца недели на Пермской ярмарке.