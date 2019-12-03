В Перми открыли инновационный салон связи. Привычных витрин здесь нет, а сотрудники не отгораживаются от посетителей столами. Все пространство насыщено цифровыми решениями, и очень быстро пропадает ощущение, что ты находишься в магазине. По крайней мере, именно так произошло с нашим корреспондентом.

К примеру, звуковая помощница «Алиса», может не только открыть новый офис, но и в дальнейшем провести экскурсию.

Новый офис компании «Теле-2» опирается на инновационную концепцию. Этот подход помогает оператору установить открытое, лишённое барьеров взаимодействие с посетителями.

Как заявляет Антон Антонов, директор «Теле-2» в Перми: в новом офисе упразднено такое понятие как «ресепшен», здесь консультанты находятся прямо в зале вместе с клиентами и с помощью планшета решают все возникающие вопросы.

В салонах нового формата применяется так называемый digital-подход к выкладке товара. Посетитель может взаимодействовать со смартфонами при помощи интерактивной витрины. Она автоматически выводит на большой экран не только характеристики гаджета, но и объективные отзывы о модели телефона.

Кроме того, пользуясь этой цифровой витриной, клиент может самостоятельно выбрать себе красивый номер, сменить тариф или…

В новом офисе можно посмотреть зону покрытия компании «Теле-2» в Пермском крае. Например, вот покрытие 2G, 3G, а вот и 4G.

Первый инновационный офис уже заработал в полную силу. Но на этом в компании «Теле-2» не остановится, и в будущем таких умных офисов станет в Перми ещё больше.