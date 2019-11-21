Выбираем подрядчика на техническое обслуживание зданий и жилых домов

Недвижимость в России, как правило, оценивается как одно из основных и наиболее ценных материальных благ. И бизнесмены, и собственники жилых квадратных метров всегда озадачены сохранностью своих стен, надежностью инженерных и коммунальных сетей, своевременным ремонтом вышедшего из строя оборудования, благоустройством прилегающей территории, качественным предоставлением услуг по техническому обслуживанию здания.

Нередки ситуации, когда собственники зданий принимают решение о смене подрядчика, который занимался обслуживанием принадлежащего ему объекта недвижимости. При чины для такого решения могут быть самые разные. Кто-то озадачен оптимизацией издержек, кого то не устраивает качество предоставляемых услуг, где-то подрядчик уходит с рынка или закрывается. Но результат такого решения всегда один. Собственники встают перед мучительным выбором, кому доверить «самое ценное» и во сколько встанут услуги нового подрядчика.

При выборе такого подрядчика, своего рода управляющей компании, необходимо обращать внимание на следующие аспекты:

каков имидж подрядчика. Здесь помогут прежде всего информация из открытых источников. Сайты арбитражных судов, и банк исполнительных производств, красноречиво демонстрируют историю компании. Не стоит игнорировать публикации в СМИ. Далее, исследовать ресурсную базу компании. Насколько баланс предприятия наполнен техникой и оборудованием. Является ли компания просто посредником или своим штатом обеспечивает весть или основную часть производственных процессов по обслуживанию здания. Каков оборот компании – способность компании отвечать по имущественным претензиям. Аварии в коммунальной сфере не редкость, а авария влечет трату значительного количества денег, и в случае выявления вины подрядчика его платежеспособность не стоит сбрасывать со счетов. Также следует взглянуть на штат управляющей организации. Есть ли специалисты с необходимыми допусками и квалификацией для работы с электросетями, противопожарным оборудованием, газовыми системами, проходят ли данные сотрудники переобучение. Безусловно, наличие диспетчера 24 в сутки неоспоримое преимущество. Оценивая договорную документацию компании следует быть внимательным к формулировкам, описывающим характер выполняемых работ, чем более полным он будет, тем лучше. Сроки выполнения всех видов работ. На ком лежит ответственность за сохранность и работоспособность инженерных систем.

Это далеко не полный перечень, того что сразу следует испросить у организации, которая намерена выполнять работы по эксплуатационному обслуживанию вашего здания или жилого дома.

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