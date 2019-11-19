В Перми выводят насекомых, питающихся пластиком

Пластиковые отходы может победить моль. Правда, не совсем обычная. Насекомых, которые могут питаться пластиком, выращивает пермский ученый, на специальной ферме. Прорывы есть, осталось только все рассчитать – например, то, что моль питается не только пластиком. Подробнее в видеосюжете