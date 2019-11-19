В Перми выводят насекомых, питающихся пластиком
Пластиковые отходы может победить моль. Правда, не совсем обычная. Насекомых, которые могут питаться пластиком, выращивает пермский ученый, на специальной ферме. Прорывы есть, осталось только все рассчитать – например, то, что моль питается не только пластиком. Подробнее в видеосюжете
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
Самбо в ГТО
«Ростелеком» отменяет плату за все звонки на российские номера с таксофонов универсальной услуги связи
Что такое шпонирование ДСП, МДФ и фанеры? Преимущества обработки
В Прикамье состоялся турнир по самолетному спорту
Ликбез по теплоснабжению
Пробуем примерить боярскую шапку
Где сегодня можно купить великолепные валенки
ABC - платформа умного шопинга
Ограничения по здоровью не помеха для испытаний ГТО
Пермь - крупнейший железнодорожный узел Транссиба
Добавить комментарий: