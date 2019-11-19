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← Самбо в ГТО

В Перми выводят насекомых, питающихся пластиком

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Пластиковые отходы может победить моль. Правда, не совсем обычная. Насекомых, которые могут питаться пластиком, выращивает пермский ученый, на специальной ферме. Прорывы есть, осталось только все рассчитать – например, то, что моль питается не только пластиком. Подробнее в видеосюжете

Метки: Наука и техника, Общество, Образование

Опубликовано: 19.11.2019 в 23:25 в рубрике - Новости регионов России

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