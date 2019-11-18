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Самбо в ГТО
В Перми прошел ежегодный фестиваль ГТО. В этом году список испытаний пополнила самбо.
Испытать себя по части самообороны и другим общефизическим навыкам - бегу, прыжкам, подтягиванию, отжиманию - кадеты пришли на ежегодный фестиваль ГТО. В этот раз к празднику спорта присоединились более 200 юношей и девушек от 13 до 29 лет.
На территории РФ в целом, реализуются проекты, как «самбо в ГТО», и «самбо в школу». Они очень тесно связаны. «Самбо в школу» призвано обучать, а «самбо в ГТО» – проводить мониторинг.
Инициативу по продвижению самбо в школы с первых дней подхватили Москва, Краснодар и Новосибирск. Пермский край присоединился в прошлом году.
На данный момент официально через заявку в Министерство образования к пилотному проекту присоединились 37 прикамских школ.
Самозащита без оружия - исконно российский вид спорта, сборный, вобравший в себя лучшие практические навыки из боевых искусств. В прошлом году отметил 80-летний юбилей. А с 2015 года самбо входит в перечень испытаний всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 4-6 ступени.
Есть у отечественного единоборства и своя закреплённая в календаре дата - Всероссийский день самбо отмечают 16 ноября. В Перми это получилось сделать масштабно. На паркете СК Сухарева одновременно проходили испытания на профильных площадках ГТО, на коврах состязались юноши 18-19 лет за награды межрегионального турнира, который посвятили памяти подполковника Михаила Фролова, спортивного директора краевой федерации.
Участники турнира, потенциальные обладатели знака ГТО, и все желающие могли также проверить свои знания в региональной олимпиаде «Знаток самбо».
По итогам фестиваля сильнейших участников наградят памятными призами.
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