В Прикамье состоялся турнир по самолетному спорту. Краевое первенство проводилось в Перми. Каждый из участников демонстрировал мастерство в выполнении фигур высшего пилотажа на самолете ЯК-52. Это и петли и штопор. А жюри, в свою очередь, оценивало чистоту выполнения упражнений.