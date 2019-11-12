В Прикамье состоялся турнир по самолетному спорту
В Прикамье состоялся турнир по самолетному спорту. Краевое первенство проводилось в Перми. Каждый из участников демонстрировал мастерство в выполнении фигур высшего пилотажа на самолете ЯК-52. Это и петли и штопор. А жюри, в свою очередь, оценивало чистоту выполнения упражнений.
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