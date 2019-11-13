Что такое шпонирование ДСП, МДФ и фанеры? Преимущества обработки

Основным недостатком натуральной древесины всегда была подверженность к гниению и непереносимость температурных перепадов. Сегодня, на рынке представлена усовершенствованная альтернатива дереву - плита ДСП, прочная, с низкой теплопроводностью и более доступная по цене. Эксплуатационные характеристики могут меняться в зависимости от вида обработки. И, если о ламинированных экземплярах потребитель знает много, то чем хороши шпонированные - единицы.

Что такое шпонирование?

Метод декоративной отделки ДСП, МДФ или фанеры при помощи шпона и специального клеящего состава называется шпонированием. В свою очередь, шпон - тончайшие листы из натуральной древесины. Процесс производства изделий основывается на горячем прессовании или вакуумном соединении.

Виды шпона

Исходя из способа получения, шпон бывает трех видов:

Лущеный. Процесс изготовления основан на срезании тонкого слоя с вращающегся материала. Данная технологическая особенность позволяет получить листы наибольшей ширины. В основном полученные пластины идут на производство фанеры. Пиленый. В качестве сырья выступают брусья хвойных деревьев. Процесс производства отличается большими отходами, что отражается на высокой цене готовых ламелей. Из высококачественных материалов декорируют музыкальные инструменты, двери, стеновые панели Строганный. Изготавливается из ценных пород дерева путем строгания брусьев специальным оборудованием. Технология позволяет получить идеально гладкие срезы, без изъянов и с четко выраженной структурой. Древесные листы используют для отделки дверей, мебельных фасадов, автомобильных салонов.

В отдельные категории выделяют окрашенный шпон и созданный по fine-line технологии. Если изделия первого типа просто приобретает определенный оттенок, то вторые удивляют разнообразием фактур и текстур.

Преимущества шпонированных плит

Шпонированные древесно-плитные листы предпочитают приобретать по ряду причин:

Экологически чистый способ облицовки.

Привлекательный внешний вид и 100 % соответствие цвету, природной текстуре дерева.

Обширный ассортимент изделий с эксклюзивным рисунком.

Более низкая цена, если сравнивать с массивом.

Практика подтверждает, что древесно-плитные листы, покрытые шпоном, как и плита МДФ ламинированная являются качественной заменой натуральному дереву. Изделия привлекают не только внешними характеристиками, но и эксплуатационными свойствами. Покупка оправдывается и экономией финансов.