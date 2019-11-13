Что такое шпонирование ДСП, МДФ и фанеры? Преимущества обработки
Основным недостатком натуральной древесины всегда была подверженность к гниению и непереносимость температурных перепадов. Сегодня, на рынке представлена усовершенствованная альтернатива дереву - плита ДСП, прочная, с низкой теплопроводностью и более доступная по цене. Эксплуатационные характеристики могут меняться в зависимости от вида обработки. И, если о ламинированных экземплярах потребитель знает много, то чем хороши шпонированные - единицы.
Что такое шпонирование?
Метод декоративной отделки ДСП, МДФ или фанеры при помощи шпона и специального клеящего состава называется шпонированием. В свою очередь, шпон - тончайшие листы из натуральной древесины. Процесс производства изделий основывается на горячем прессовании или вакуумном соединении.
Виды шпона
Исходя из способа получения, шпон бывает трех видов:
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Лущеный. Процесс изготовления основан на срезании тонкого слоя с вращающегся материала. Данная технологическая особенность позволяет получить листы наибольшей ширины. В основном полученные пластины идут на производство фанеры.
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Пиленый. В качестве сырья выступают брусья хвойных деревьев. Процесс производства отличается большими отходами, что отражается на высокой цене готовых ламелей. Из высококачественных материалов декорируют музыкальные инструменты, двери, стеновые панели
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Строганный. Изготавливается из ценных пород дерева путем строгания брусьев специальным оборудованием. Технология позволяет получить идеально гладкие срезы, без изъянов и с четко выраженной структурой. Древесные листы используют для отделки дверей, мебельных фасадов, автомобильных салонов.
В отдельные категории выделяют окрашенный шпон и созданный по fine-line технологии. Если изделия первого типа просто приобретает определенный оттенок, то вторые удивляют разнообразием фактур и текстур.
Преимущества шпонированных плит
Шпонированные древесно-плитные листы предпочитают приобретать по ряду причин:
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Экологически чистый способ облицовки.
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Привлекательный внешний вид и 100 % соответствие цвету, природной текстуре дерева.
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Обширный ассортимент изделий с эксклюзивным рисунком.
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Более низкая цена, если сравнивать с массивом.
Практика подтверждает, что древесно-плитные листы, покрытые шпоном, как и плита МДФ ламинированная являются качественной заменой натуральному дереву. Изделия привлекают не только внешними характеристиками, но и эксплуатационными свойствами. Покупка оправдывается и экономией финансов.
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