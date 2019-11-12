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Ликбез по теплоснабжению

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Пермяки часто жалуются на недостаточно горячие батареи в квартирах, есть и такие у кому тепло подается с избытком. В 90% случаев – проблемы связаны с внутридомовыми сетями. Энергетики пермских филиалов «Т Плюс», «Энергосбыт Плюс» и «Пермской сетевой компании» ответили на главные вопросы об отоплении и горячей воде.

Среди распространённых проблем: завоздушивание стояков, не промытые батареи, неутепленные балконные двери и окна.

Для понимания, мы приводим схему теплоснабжения многоквартирного дома. К внешним тепловым сетям относится теплоснабжающая организация – она содержит внешние тепловые сети и центральные тепловые пункты. Зона ответственности закачивается у наружной стенки многоквартирного дома. Управляющая компания или ТСЖ занимается системой, расположенной внутри жилого здания. При этом собственник не остается в стороне, его задача контролировать состояние отопительного прибора начиная от запорной арматуры. Таким образом, если на улице похолодало, а в квартире не так комфортно, как хотелось бы, в первую очередь необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Если условная управляющая компани говорит, что в дом поступает недостаточный объём тепла или нет нужного давления, ответ лучше зафиксировать официально: письменно или аудиофайлом, затем сделать заявку в управляющую компанию для проведения проверки.

Михаил Топильский, представитель ООО «Пермская сетевая компания»:

- Если похолодало и отпускной график стал выше и тепла в сеть подаётся больше, а в квартире не потеплело, значит есть проблемы на приёме. На приёме тепла и распространении тепла внутри здания. Это можно продемонстрированный простым примером, если мы к дому подвезли большую машину дров, то их качество и объём зависят от поставщика и от того, кто дрова привёз, а вот как эти дрова будут распределены по зданию, по батареям – этим занимается управляющая компания.

Метки: Общество

Опубликовано: 12.11.2019 в 10:52 в рубрике - Новости регионов России

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