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← Где сегодня можно купить великолепные валенки

Пробуем примерить боярскую шапку

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Все дело в шляпе. А точнее - в шапке. Так считают организаторы ярмарки головных уборов в Перми. Сюда привезли больше тысячи моделей, на любой вкус. Есть головные уборы современные, но имеются и с историей. К примеру, последняя разработка российских дизайнеров сочетает традиционный тёплый мех норки и знаменитый павлопосадский платок.

Головной убор, особенно зимний, меняет женщину до неузнаваемости. Именно поэтому Россия считается законодательницей моды в области зимних головных уборов. Ведь, знаменитые боярки, стали носить во всём мире после выхода фильма Доктор Живаго в 1965 году.

Более 1000 моделей меховых изделий представлено фабрикой из Новосибирска. Головные уборы из норки, ондатры, меха лисы, мутона, чернобурки, песца и экомеха. Как уверяют продавцы, при изготовлении шапок на фабрике используют только качественные шкурки финской и канадской норки и самый тёплый наполнитель, который согреет в мороз до -30 градусов.

На этой выставке специалисты также научат правильно подготовить головной убор, к новому сезону. Сначала шапку надо причесать специальной щёткой. Ну а затем протереть специальной влажной салфеткой, которую как и все перечисленные головные уборы можно приобрести в пермском Доме культуры железнодорожников. Ярмарка здесь проработает до 10 ноября.

Метки: Общество, в Перми

Опубликовано: 08.11.2019 в 17:00 в рубрике - Новости регионов России

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