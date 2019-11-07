Где сегодня можно купить великолепные валенки

Изделия из бухарского каракуля, одежда с рисунками в технике сухого валяния, бурки ручной работы-все это лишь то немногое, что представлено на выставке «Регионы России». Она сегодня открылась на Пермской ярмарке.

Российские мастерицы уже достигли такого уровня в этой технике, что могут сделать даже такую огромную сову. Ну а вот эти изделия из Кургана можно носить при температуре до -20 градусов. В этот раз на ярмарке широкий ассортимент верхней одежды: куртки, пальто, пуховики, шубы, дубленки. Также представлены изделия из бухарского каракуля. Его вымачивают в ячменной воде и соли более 16 дней без добавления всякой химии и красителей. Анатолий искал в Пермских магазинах теплую обувь, которая бы подошла на холодную, но в то же время и сырую погоду. В итоге идеальным вариантом оказались бурки ручной работы из Пятигорска. Ну а для тех, кто живет загородом можно выбрать традиционную зимнюю обувь, но на новый лад. Валенки ручной работы сейчас украшают разными способами. Это мокрое валяние, сухое валяние и традиционная ручная вышивка. К теплому гардеробу хорошо подойдет различные головные уборы и стильные аксессуары, украшения ручной работы. Хозяйкам понравится постельное белье и изделия из белорусского льна, полезные мелочи для кухни, товары для дома и сада. Продуктовый сектор богат сырами, колбасами, рыбой, грибами, медом и полезными сладостями из натуральных фруктов и ягод.

Елена Казачухина:

-Мармелад весь на натуральных соках, с добавлением протертых ягод, на яблочном пектине. Пектин благотворно влияет на пищеварительную систему.

В этот раз на выставку в Пермь приехало 110 участников. Среди них даже стенд с головоломками из города Королев. Именно он вызывает самый большой интерес у детей. Ознакомиться со всем разнообразием товаров можно на Пермской ярмарке до 10 ноября.