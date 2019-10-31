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← Ограничения по здоровью не помеха для испытаний ГТО

ABC - платформа умного шопинга

Kомпьютерная эволюция за 60 лет. Если то, что было в начале сегодня можно увидеть только на фотографиях в интернете, то сегодняшние умные устройства в широком ассортименте можно встретить на прилавках продвинутого цифрового супермаркета и сравнить.

60 лет назад первый компьютер занимал площадь комнаты почти в 300 квадратных метров, а вес всех деталей достигал 30 тонн. ЭНИАК электронный числовой интегратор и вычислитель был разработан в США для военных целей. Мозги этого монстра вакуумные лампы их было более 18 тысяч. Сегодня о таких габаритах не может быть и речи.

Выбирая компьютер для дома, уже несколько десятилетий можно отказаться от габаритов в пользу компактности и функциональности. Моноблок – это следующий шаг к организации рабочего места на дому. Здесь функциональность стандартного компьютера вписывается в размеры классического монитора.

Познакомиться с новинками цифровой техники мы смогли благодаря компании ABC. Интернет-магазин цифровой техники, электроники и других товаров. Поставщик с широкой сетью складов и развитой логистикой является платформой умного шопинга, аккумулируя товары по суперценам. ABC поможет с легкостью купить смартфон в Перми или Соликамске с учетом всех максимальных скидок производителей и дистрибьютеров в России.

Сегодня рассказывая об ассортименте Интернет–магазина "ABC" Алексей Федотов, менеджер цифровой техники Интернет–магазина "ABC" показывает самое интересное. Вот, к примеру, премиум сегмент.

Алексей Федотов, менеджер цифровой техники Интернет–магазина "ABC" о моноблоке Apple: Он тонкий. В комплекте есть беспроводная клавиатура и мышь. То есть, более ничего приобретать не нужно.

Разница очевидна у моноблока нет системного блока. Все необходимое для работы с компьютером инженеры компании Apple в свое время умудрились разместить под крышкой монитора. Со слов эксперта магазина электроники в "ABC", одного устройства на человека уже не хватает.

Алексей Федотов, менеджер цифровой техники Интернет–магазина "ABC : пять лет назад достаточно было одного стационарного компьютера или ноутбука на целую семью. Сейчас люди приобретают смартфоны, планшеты, для того чтобы сидеть в Интернете, писать, читать, общаться.

Алексей гордо именует себя гаджетоманом. Он один из тех людей, кто следит за развитием современных технологий. И планшетный компьютер с полноценной съемной клавиатурой от "HP" естественно привлек его внимание, уже для себя. То есть когда он стоит на клавиатуре, он как ноутбук. Но в любой момент можно отсоединить, взять с собой в дорогу.

Но все-таки планшет пока не может полностью заменить тот же ноутбук, но разработчики уже успели все продумать. Ноутбук-трансформер от Lenovo переворачивает представление о подобных устройствах с ног на голову.

Алексей Федотов, менеджер цифровой техники Интернет –магазина "ABC : Когда надо, просто выворачиваете его в обратную сторону превращается в обычный ноутбук.

Сегодня в интернет-магазине электроники "ABC" можно выбрать из десятков видов устройств от мощного моноблока до смартфона, который давно стал неотъемлемой частью нашей жизни.

Технологический прогресс не стоит на месте. И, к примеру, можно взять тот же стационарный блок и сравнить его с нынешним смартфоном мощности практически сравнились, притом, что мобильное устройство легко помещается в кармане.

Правда, новые технологии еще ждут нас впереди. Например, многие ведущие производители цифровой техники скоро представят гибкие дисплеи. О трещинах на экране можно будет забыть.


Метки: Наука и техника, Интернет, В России, в Пермском крае

Опубликовано: 31.10.2019 в 01:07 в рубрике - Новости регионов России

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