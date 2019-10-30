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← Пермь - крупнейший железнодорожный узел Транссиба

Ограничения по здоровью не помеха для испытаний ГТО

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Старт на дистанцию полтора километра. Пробежать семь с половиной кругов, вообще, возьмётся не каждый. А, на фестивале ГТО люди с ограниченными возможностями здоровья - в заявочном списке каждый третий участник.

На параде -17 сборных коррекционных школ - Перми, Краснокамска и Нытвы. Происходящее в манеже спорткомплекса «Красава», в первую очередь, праздник,поэтому, с равным удовольствием, мальчишки и девчонки участвуют в конкурсах, и проверяют свои координационные, скоростные и силовые возможности на оборудованных станциях.

Нормативы для разных групп здоровья по заказу МИНСПОРТА разрабатывали специалисты из института имени Лесгафта г. Санкт-Петербурга. Итог их трёхлетней работы - ребята опробовали сегодня на себе. Метали мячи, отжимались, преодолевали дистанции, и, даже если просто общались, более 200 человек. Для премьерного фестиваля ГТО- цифра солидная.

Далее фестивальную эстафету подхватят другие города края. В ноябре праздник спорта - испытания ГТО, пройдёт в Кунгуре, Березниках, Чайковском, Кудымкаре, Чусовом и Верещагино. Время, место, а так-же, другую полезную информацию можно получить на сайте gto59.ru.

Метки: Спорт, Здоровье, в Пермском крае, в Перми

Опубликовано: 30.10.2019 в 08:54 в рубрике - Новости регионов России

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