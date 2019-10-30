Ограничения по здоровью не помеха для испытаний ГТО

Старт на дистанцию полтора километра. Пробежать семь с половиной кругов, вообще, возьмётся не каждый. А, на фестивале ГТО люди с ограниченными возможностями здоровья - в заявочном списке каждый третий участник.

На параде -17 сборных коррекционных школ - Перми, Краснокамска и Нытвы. Происходящее в манеже спорткомплекса «Красава», в первую очередь, праздник,поэтому, с равным удовольствием, мальчишки и девчонки участвуют в конкурсах, и проверяют свои координационные, скоростные и силовые возможности на оборудованных станциях.

Нормативы для разных групп здоровья по заказу МИНСПОРТА разрабатывали специалисты из института имени Лесгафта г. Санкт-Петербурга. Итог их трёхлетней работы - ребята опробовали сегодня на себе. Метали мячи, отжимались, преодолевали дистанции, и, даже если просто общались, более 200 человек. Для премьерного фестиваля ГТО- цифра солидная.