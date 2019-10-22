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Пермь - крупнейший железнодорожный узел Транссиба

Пермь – город-миллионник, расположенный в Предуралье, на берегах Камы. Это крупный промышленный, культурный, научный центр всего Урала. Годом рождения города считается 1723-й, когда был заложен Егошихинский медеплавильный завод. Вокруг него образовался рабочий поселок, который, постепенно разрастаясь, со временем получил статус города. В советское время он в течение 17 лет назывался Молотовым. Но в 1957-году городу вернули его прежнее название Пермь.

Город – крупный железнодорожный узел Транссиба. Железная дорога была открыта здесь в 1899 году. В городе действуют две железнодорожные станции. Станция Пермь I обслуживает пригородное сообщение, а станция Пермь II, помимо пригородных составов, обслуживает и поезда дальнего следования. Но почти все поезда, входящие в расписание Перми II, проходящие. Прямой поезд дальнего следования отправляется отсюда только в Новороссийск и Екатеринбург. Чтобы купить билеты Пермь – Москва, нужно выбрать проходящий поезд, следующий в столицу из Читы, Абакана, Владивостока, Красноярска.

Хотя Пермь не является туристическим центром, ему есть чем заинтересовать и удивить своих гостей. В городе много старинных культовых сооружений, как православных, так и мусульманских. Петропавловский православный собор – старейшее каменное здание Перми. Возведен он был еще в 18-м веке, когда был основан и сам город. Позднее его отреставрировали, и в 1990 году в нем возобновились службы, не проводившиеся во времена СССР.

А самый старый мусульманский храм – Пермская соборная мечеть. Построенное в 1903 году здание, было закрыто в 1937 году из-за угрозы обрушения купола. Долгое время оно использовалось не по назначению. И только в начале 90-х здание было передано мусульманам. Сегодня в мечети отмечаются все мусульманские праздники, проводятся богослужения. Все желающие могут полюбоваться его восточной архитектурой с элементами русского народного зодчества.

Есть в городе и любопытные современные памятники. Самый знаменитый из них – «Пермяк – соленые уши». Он состоит из 2-х частей: рамки для лица с ушами и фотографа. Желающие, могут вставить свое лицо в рамку и сфотографироваться, но уже на настоящий фотоаппарат. Такие снимки часто встречаются на посвященных Перми сувенирах.

Другим необычным городским арт-объектом является памятник букве «П». Его еще называют Пермскими воротами. Он сделан из хаотично сплетенных еловых бревен и напоминает пермякам о традиционном занятии лесорубов, которых раньше было много в этих местах. В Перми есть также много музеев, парков, есть планетарий и зоопарк. Здесь понравится гостям разных возрастов.

Метки: Общество, Культура, в Пермском крае, В России

Опубликовано: 22.10.2019 в 17:27 в рубрике - Новости регионов России

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