В Питере купить... квартиру

На ярмарке недвижимости в Перми сегодня предлагают купить квартиру в Санкт-Петербурге. Региональное представительство "Группы ЛСР" обещает помочь оформить сделку, не выезжая за пределы Прикамья. За последние полгода сюда уже обратились больше ста человек. Цели покупки у всех разные: для себя, детей или под сдачу в аренду. На выбор - комфорт, бизнес и премиум-класс. Цена начинается от двух миллионов рублей. Причем, жителям Пермского края обещают дополнительную скидку в 50 тысяч.

Обо всем можно узнать на самой ярмарке недвижимости. Она будет работать до пятницы включительно на Ленина, 66. Специалисты подробно познакомят с каждым предложением, а также расскажут все об ипотеке, переезде и продаже вторичного жилья. Среди новых проектов в Санкт-Петербурге: жилой комплекс «Заповедный парк» комфорт-класса с чистовой отделкой, который находится в природном окружении Приморского района, а также дома бизнес-класса «Морская набережная» на берегу Финского залива.