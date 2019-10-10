Научиться высокой кухне просто и незатратно
Все о высокой кухне. В Перми начались курсы поварского мастерства для людей предпенсионного возраста. Прийти сюда могут женщины - от 51 до 55 лет, и мужчины 56-60 лет. Здесь моэно повысить квалификацию, или обучиться профессии с нуля. От этого зависит продолжительность программы - 72 или 144 часа.
Татьяна Дьячкова, ученица курса профессионального обучения:
- Я работала на телефонном заводе экономистом, потом прервала трудовую деятельность, сидела с дочкой, потеряла квалификацию, работала то тут, то там. Так как мне нравится заниматься поварским делом, я решила попробовать.
Курсы проводит центр краевой занятости, на базе Пермского филиала Российского экономического университета им. Плеханова. Те, кто их пройдут, получат Skills Passport, который подтверждает обучение по международным профессиональным стандартам. Это очень поможет при устройстве на работу. Мы стали свидетелями освоения навыков приготовления блюд французской кухни. Будущие мастера готовили креветки фламбе на манер Лиона.
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