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Лучшие из Транснефти

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Транснефть отмечает свое 70-летие. Пермские нефтепроводчики сейчас играют важную роль в обеспечении ритмичной работы предприятий нефтяной и нефтехимической промышленности, выполняя главную задачу по доставке нефти и нефтепродуктов от производителя к потребителям. В честь юбилея лучшие работники предприятия награждены ведомственными наградами. Среди них Александр Донич, сотрудник подразделения АО "Транснефть-Прикамье" в Осенцах

Метки: Сделано в Перми, Экономика, В России

Опубликовано: 10.10.2019 в 09:51 в рубрике - Новости регионов России

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