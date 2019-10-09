Одна на миллион





Юбилейным клиентом компании стала жительница Магнитогорска Галина Садовщикова. Вместе с ней в Уральском федеральной округе и Пермском крае широкополосный доступ к интернету от «Ростелекома» выбрали уже 1 миллион человек.

«Я очень долго выбирала провайдера: мне важна была стабильность работы интернета, его высокая скорость и цена, конечно. В итоге остановилась на «Ростелекоме», – рассказывает Галина Садовщикова. – Очень довольна сделанным выбором. Сотрудники компании подключили и настроили все очень быстро, интернет отлично работает на компьютере, а также по Wi-Fi в моем планшете и телефонах детей. Сегодня узнала, что стала миллионным абонентом «Ростелекома»! Очень приятно начинается наша дружба с этой компанией!»

Все это стало возможным благодаря тому, что провайдер активно проводит модернизацию сетей связи на территории Уральского федерального округа и Пермского края, заменяя существующие аналоговые линии на оптику. Тем самым пользователи получают доступ к глобальной сети на скорости до 250 Мбит/с. Модернизация и строительство оптической сети ведется не только в мегаполисах, но и в небольших населенных пунктах.

«Масштабная стройка охватила почти пять тысяч домов в Перми, двадцать пять тысяч домов в Пермском крае. Всего в регионе «Ростелеком» проложил 11,5 тысяч километров оптических линий, в Перми – около четырех тысяч. В целом модернизация сетей охватила 68% территории края, включая удаленные районы», - комментирует Петр Козловский, директор Пермского филиала «Ростелекома».

Благодаря модернизации сетей связи в сентябре «Ростелеком» на Урале зафиксировал рекорд по объему потребления трафика. В Пермском крае это значение превысило 1376 Гбит/с.

Свой выбор в пользу «Ростелекома» сегодня делают не только уральские семьи, но и организации самого разного масштаба и вида деятельности. Компания предлагает своим абонентам полноценный 4Play-сервис (4 услуги от одного оператора) с поддержкой единого счета, единого личного кабинета, системой перекрестных скидок и бонусов за пакет услуг. В числе сервисов – интерактивное телевидение (Wink), видеонаблюдение, система «Умный дом» и, конечно же, интернет, высокой скорости которого хватит для обслуживания всех предлагаемых услуг и продуктов.