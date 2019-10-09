Одна на миллион
Юбилейным клиентом компании стала жительница Магнитогорска Галина Садовщикова. Вместе с ней в Уральском федеральной округе и Пермском крае широкополосный доступ к интернету от «Ростелекома» выбрали уже 1 миллион человек.
«Я очень долго выбирала провайдера: мне важна была стабильность работы интернета, его высокая скорость и цена, конечно. В итоге остановилась на «Ростелекоме», – рассказывает Галина Садовщикова. – Очень довольна сделанным выбором. Сотрудники компании подключили и настроили все очень быстро, интернет отлично работает на компьютере, а также по Wi-Fi в моем планшете и телефонах детей. Сегодня узнала, что стала миллионным абонентом «Ростелекома»! Очень приятно начинается наша дружба с этой компанией!»
Все это стало возможным благодаря тому, что провайдер активно проводит модернизацию сетей связи на территории Уральского федерального округа и Пермского края, заменяя существующие аналоговые линии на оптику. Тем самым пользователи получают доступ к глобальной сети на скорости до 250 Мбит/с. Модернизация и строительство оптической сети ведется не только в мегаполисах, но и в небольших населенных пунктах.
«Масштабная стройка охватила почти пять тысяч домов в Перми, двадцать пять тысяч домов в Пермском крае. Всего в регионе «Ростелеком» проложил 11,5 тысяч километров оптических линий, в Перми – около четырех тысяч. В целом модернизация сетей охватила 68% территории края, включая удаленные районы», - комментирует Петр Козловский, директор Пермского филиала «Ростелекома».
Благодаря модернизации сетей связи в сентябре «Ростелеком» на Урале зафиксировал рекорд по объему потребления трафика. В Пермском крае это значение превысило 1376 Гбит/с.
Свой выбор в пользу «Ростелекома» сегодня делают не только уральские семьи, но и организации самого разного масштаба и вида деятельности. Компания предлагает своим абонентам полноценный 4Play-сервис (4 услуги от одного оператора) с поддержкой единого счета, единого личного кабинета, системой перекрестных скидок и бонусов за пакет услуг. В числе сервисов – интерактивное телевидение (Wink), видеонаблюдение, система «Умный дом» и, конечно же, интернет, высокой скорости которого хватит для обслуживания всех предлагаемых услуг и продуктов.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
В Пермском крае ЕНВД отменят с 2020 г. Как идет подготовка к реформе
ФНС напоминает: Все ИП должны уплачивать страховые взносы!
Денис Мальцев, руководитель «СВЕЗА-Уральский» - гость студии программы «Вести Пермь»
Из цеха на поле боя World of Tanks
В Челябинске завершилась «Битва заводов» World of Tanks
Еще один способ экономии электроэнергии осваивают в Перми
Власти китайской провинции Цзянси подарили гимназии № 2 Пионовую беседку
Пермские студенты учатся кибербезопасности по новой образовательной программе
Рыбак Камчатки поражает пермяков ассортиментом морепродуктов
Реформа ОСАГО: что нас ждет и кто от этого выиграет?
Добавить комментарий: