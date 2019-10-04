В Пермском крае ЕНВД отменят с 2020 г. Как идет подготовка к реформе

О скорой отмене Единого налога на вменённый доход предприниматели уже знают. Правительство Российской Федерации запланировало эту процедуру на 2021 год. Пермский край стал одним из регионов, где предложено отказаться от применения ЕНВД уже с 2020

Единый налог на вменённый доход был введен в России в 1998 году в целях вывода в посткризисный период из теневого сектора налично-денежного оборота малого бизнеса, который на тот момент сложно поддавался учету.

Взамен вменёнке индивидуальным предпринимателям с выручкой до 60 млн рублей предлагается перейти на патентную систему налогообложения. Для бизнеса с выручкой до 150 млн рублей – упрощенная система налогообложения, где налог считается от реальных доходов. В случае если доход превышает 150 млн. рублей предусмотрено использование общей системы налогообложения. При которой компании платят налог на прибыль, НДС, налог на имущество, а предприниматели - НДФЛ и другие виды налогов (НДС и налог на имущество). Для того, чтобы сделать правильные расчеты и выбрать для себя оптимальные систему пермяки могут обратиться в сервисный центр «Мой бизнес».

Как заявляет руководитель «Корпорации развития малого и среднего предпринимательства Пермского края», Илья Неустроев, задача центра оказать предпринимателю комплексное содействие в выборе той или иной системы это будет осуществляться не только путём информирования по теме отмены налога и о том, где он может получить консультацию: в режиме семинара, вебинара, на какую систему перейти Эти консультации в силу того, что основная масса предпринимателей зарегистрированы на территории города Перми, но все такие же мероприятия экстраполированы и на территорию Пермского края.

Также можно обратиться в консультационный центр налоговой инспекции или воспользоваться онлайн-сервисами, представленными на официальном сайте Федеральной налоговой службы nalog.ru и там рассчитать стоимость патента или определить подходящий режим налогообложения. Однако, уже сейчас поступают обращения бизнеса о том, что из-за отмены единого налога на вменяемый доход нагрузка может вырасти в 10-15 раз. По результатам рассмотрения таких предложений выявлено, что, как правило, такие цифры получаются в случае некорректного расчёта.





Наталья Пономарёва, представитель УФНС по Пермскому краю:

«С октября текущего года в каждом налогом органе будет предусмотрено дополнительное окно для приема налогоплательщиков, в которые они могут обратиться и рассчитать, какой режим ему будет более удобен, более понятен».

По данным министерства финансов России, на 1 января 2019 года 22% от общего числа действующих налогоплательщиков платят ЕНВД - это 2,44 млн налогоплательщиков. За 2018 год собираемость налога составила почти 52 млрд рублей, или 5% от общего объема налогового дохода. В Пермском крае за 2018 год (по данным налоговых органов) собрали более 1,3 млрд рублей. ЕНВД платят 38 тыс. предпринимателей из 119 тыс. зарегистрированных в регионе.

Почему возникла идея об отмене вменёнки? Крупные компании начали искусственно дробить бизнес, чтобы уклоняться от выплаты налогов. В результате ежегодно страна теряет 4–5 трлн рублей налогов, в том числе и из-за дробления бизнеса с последующим применением режима ЕНВД.





Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации:

«Мы не рассматриваем возможность продления. ЕНВД оказался, может, не самым эффективным с точки зрения работы режимом. Через ЕНВД мы видим, что происходит существенное уклонение от уплаты налогов»

В новых реалиях для предпринимателей в большинстве муниципалитетов стоимость патентов по всем видам деятельности будет существенно снижена, но не только за счет снижения

стоимости патента по торговле, общепиту и автобусным перевозкам, снижение произойдёт также за счет перераспределения территорий по стоимостным группам.





Анатолий Маховиков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае:

Первые поправки касаются патентной системы налогообложения: расширяется количество видов патентов, второе, меняются группы по плательщикам патентов (допустим коэффициент 1 у Перми и 0,35 у Барды). Третье, в патентной системе укрупняются некоторые виды патентов, т. е. если раньше нужен был патент на продажу обуви, патент на одежду, то сейчас патент на продажу непродовольственных товаров.





Есть примеры, когда предприниматели выбирали для себя не ЕНВД и не патент, а упрощенную систему налогообложения. Так сделали создатели школы IT-пространств, для детей возрасте от 4 до 16 лет.

Ольга Демитрашко, директор ООО «Новая школа «Кодология»

Я, как и многие предприниматели, на старте стояла перед выбором и проанализировала сферу своей деятельности. Мы работаем с ребятами и физлицами напрямую и мы поняли, что нет смысла переходить на сложные системы налогообложения, которые требуют массу документации, массу отчетности, нам не нужно учитывать НДС в своих платежах, поскольку мы работаем на прямую с физлицами и самое главное мы выбрали УСН, это очень экономит наше время, а время это всегда деньги





Правительство Пермского края предусмотрело компенсацию выпадающих доходов в течение 2х лет для муниципалитетов в случае отмены единого налога на вменённый доход с 2020 года. В случае принятия властями решения об отказе, за счет компенсации из регионального бюджета только в казну Перми поступления увеличатся в сумме двукратного начисления ЕНВД (за 2018 год) - это около 1,9 млрд рублей в течение двух лет. На сегодняшний день большинство муниципалитетов, депутаты которых уже рассмотрели вопрос, поддержали досрочную отмену системы налогообложения.









Даниил Гетманский, начальник управления налогообложения министерства экономического развития и инвестиции Пермского края

Почему мы сейчас начали этим заниматься? Федеральные тренды сформировались по поводу отмены ЕНВД. Мы хотим сделать комфортным переход, как для плательщиков, так и для муниципалитетов, потому что муниципалитеты получали ЕНВД в свои бюджеты, мы соответственно подготовили для муниципалитетов двойную компенсацию от ЕНВД. Некоторые муниципалитеты планируют часть этих денег направить на поддержку малого бизнеса на своей территории, нужно не забывать работать с малым бизнесом и развивать его на своих территориях

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения был рассмотрен Законодательным собранием в первом чтении, второе намечено на октябрь, за это время возможно будут внесены правки. Поэтому начиная с ноября бизнес-сообществу предлагается посетить налоговые органы и определится с новой системой налогообложения, сделать это необходимо до конца года, иначе с 1 января 2020 будет осуществлен автоматический переход на Общую систему налогообложения.



