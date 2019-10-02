ФНС напоминает: Все ИП должны уплачивать страховые взносы!

В соответствии с законодательством Российской Федерации гражданин обязан уплачивать страховые взносы с момента приобретения им статуса индивидуального предпринимателя, то есть с момента внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, и до момента государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, независимо от возраста, вида деятельности и факта получения от деятельности доходов.

Индивидуальные предприниматели (ИП) являются плательщиками страховых взносов в силу требований п. 1 ст. 419 Налогового кодекса Российской Федерации. В 2019 году индивидуальные предприниматели обязаны уплатить за себя следующие страховые взносы.

Во-первых, обязательный минимальный фиксированный платеж, независимо от величины дохода составляет 36238 рублей, в том числе на обязательное пенсионное страхование (ОПС) – 29 354 рублей и обязательное медицинское страхование (ОМС) – 6 884 рублей.

Во-вторых, в случае, если доходы предпринимателя в год более 300 тыс. руб., к минимальной величине страховых взносов на ОПС добавляется 1% от суммы дохода ИП, превышающего 300 тыс. руб. Например, ОПС = 29 354 + (Сумма дохода ИП в год - 300 000) x 1%.

При этом страховые взносы на ОПС не могут превышать восьмикратного минимального размера, то есть 234 832 руб. (29 354 руб. x 8).

Таким образом, в 2019 году для индивидуальных предпринимателей минимальная величина страховых взносов составляет 36 238 рублей, максимальная - 241 716 рублей.

Фиксированную для всех сумму в размере 36238 рублей необходимо уплатить в бюджет не позднее 31.12.2019 года. Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода превышающей 300 000 рублей за расчетный период, уплачиваются плательщиком не позднее 1 июля года, следующего за истекшим расчетным периодом, т.е. должны быть уплачены не позднее 01.07.2020 года.

В случае отсутствия ведения финансово-хозяйственной деятельности в целях снятия налоговой нагрузки УФНС России по Пермскому краю рекомендует Вам прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, установленном законодательством о государственной регистрации.

При прекращении физическим лицом деятельности индивидуального предпринимателя, уплата страховых взносов такими плательщиками осуществляется не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговом органе. Например, если запись о закрытии ИП в ЕГРИП была внесена 02.09.2019, то уплатить страховые взносы необходимо не позднее 16.09.2019 года.

Стоит отметить, что в случае неуплаты в добровольном порядке сумм страховых взносов, будут начисляться пени за каждый день просрочки, штрафы и задолженность будет взыскиваться в судебном порядке, что влечет дополнительные траты для должников в виде уплаты государственной пошлины и исполнительского сбора судебным приставам.

Для оформления документов, необходимых для государственной регистрации прекращения Вашей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, воспользуйтесь информацией, размещенной на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Индивидуальные предприниматели», подраздел «Меня интересует», подраздел «Прекращение деятельности ИП» (https://www.nalog.ru/rn59/ip/interest/termination_activities/).

Своевременная уплата страховых взносов оградит Вас от нежелательных последствий!