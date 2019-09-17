Денис Мальцев, руководитель «СВЕЗА-Уральский» - гость студии программы «Вести Пермь»
С 1997 года в поселке Уральский Нытвенского района Пермского края работает комбинат СВЕЗА, специализирующийся на выпуске фанеры. Директор филиала «Уральский» компании «СВЕЗА-лес» Денис Мальцев познакомил телезрителей с работой градообразующего предприятия, рассказал о продукции, перспективах и успехах компании.
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