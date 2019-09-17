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← Еще один способ экономии электроэнергии осваивают в Перми

Денис Мальцев, руководитель «СВЕЗА-Уральский» - гость студии программы «Вести Пермь» →

Из цеха на поле боя World of Tanks

14 сентября в Челябинске прошли финальные сражения "Уральской битвы заводов" - крупнейшего в регионе киберспортивного турнира по игре "World of Tanks", организованного "Ростелекомом" совместно с компанией Wargaming и Федерацией киберспорта России.

В решающих сражениях за звание победителя турнира боролись команды четырех промышленных предприятий региона: Лукойл-Пермь (Пермь), Курганмашзавод (Курган), Mechel (Челябинск) и НТЗ (Первоуральск). Победу в результате ожесточенных боев удалось вырвать экипажу Первоуральского новотрубного завода. Команда на протяжении всего финала проиграла всего одно сражение, не оставив соперникам ни единого шанса на победу.

Старт танкового турнира был дан еще в июле. Отборочные игры прошли в семи городах УрФО и Пермского края. За право пройти в финал сражались работники 20 заводов. Четыре сильнейших экипажа получили возможность побороться за главный трофей соревнования - Кубок, выполненный из настоящего танкового снаряда, а также – игровое золото и компьютерные девайсы. Кроме того, впервые победитель получил специальный приз - скидку 15% на пакет из 3-х услуг - интернет, интерактивное телевидение и мобильная связь от "Ростелекома". Общая скидка на пакет из 3-х услуг составит более 60% в расчете от базовых тарифов для ВСЕХ сотрудников завода!

Команда "Лукойл-Пермь", которая представляла Пермский край в финале, уже второй год принимает участие в турнире.

"Команда нефтяников у нас сыгранная, мы вместе работаем в одном цехе добычи нефти и газа – рассказывает Сергей Гордеев, представитель пермской команды. - В танки играем в свободное время вот уже четыре года. В клановых боях участвовали, но далеко заходить не удавалось. В прошлом году мы тоже участвовали в "Битве заводов" и почти дошли до финала, но в последнем раунде не хватило немного удачи. Зато в этом году удалось прорваться".

Первый же матч в финале пермяки провели с командой НТЗ, будущими победителями турнира. Держались достойно, но проиграли. Получили второй шанс – пробиться к кубку через игру с командой Курганмашзавода. Ребята выиграли один бой, но в итоги заняли 4 место.

"Все участники финала "Уральской битвы заводов" получили положительные эмоции и отличные призы. А я подчеркну, что качественный и надежный интернет важен сегодня не только профессиональным игрокам, но и каждому современному пользователю. Именно поэтому в Пермском крае с 2014 года мы активно внедряем оптические технологии, и уже 80 процентов жителей региона имеют доступ к высокоскоростному интернету. А для геймеров мы вместе с разработчиками игр внедрили уникальные игровые тарифы. Любители онлайн-сражений теперь могут наслаждаться высокой скоростью и низким пингом, а также получать дополнительные игровые бонусы", - комментирует Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО "Ростелеком".


Турнир в качестве гостей посетили около ста человек. Все игроки смогли не только наблюдать за финальными схватками экипажей, но и принять участие в личном зачете. Геймеры разыграли между собой призовой фонд в 10 тысяч игрового золота. А самые ярые поклонники игры получили эксклюзивные подарки – промокоды на бесплатный доступ к сервису Wink и скидки на покупки в Игровом маркете от "Ростелекома".

Метки: В мире, Интернет, В России

Опубликовано: 17.09.2019 в 12:12 в рубрике - Новости регионов России

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← Еще один способ экономии электроэнергии осваивают в Перми

Денис Мальцев, руководитель «СВЕЗА-Уральский» - гость студии программы «Вести Пермь» →

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