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Из цеха на поле боя World of Tanks →

В Челябинске завершилась «Битва заводов» World of Tanks

В Челябинске завершилась "Битва заводов". В соревнованиях на виртуальных танках приняли участие команды от 20 заводов со всего Урала, в том числе из Пермского края. Кто в итоге стал лучшим?

Впервые так далеко от дома и с такой серьезной миссией. Три простых парня из старинного городка Оса, кажется, до сих пор не осознали, что пробились в финал "Битвы заводов".

Братья Сергей и Алексей Гордеевы и их общий друг и коллега Андрей Селиванов работают в одном цехе и даже в одной бригаде - в Осинском подразделении компании "ЛУКОЙЛ-Пермь". В Прикамье эта троица оказалась настоящей темной лошадкой, неожиданно для всех обыграв все заводские команды и выйдя в Уральский финал.

"Битва заводов" - проект "Ростелекома" и компании "ВарГейминг". Последняя дает свою виртуальную площадку для баталий, а связисты занимаются организацией.

Правила довольно просты. Две команды, по три танка, одна играет в нападении, другая в обороне. Главная сложность у последней - ограниченность маневра. Нельзя надолго покидать эти базовые точки. Зато если игровое время закончилось, но ни одна точка не взята противником - автоматически побеждает команда обороны.

Бонус для нападающих - им достаточно для победы по времени взять только одну точку, а для досрочной - сжечь все танки соперника. В первом же своем бою команда Первоуральского новотрубного завода применяет эту тактику. Они бесспорные фавориты турнира этого года. На беду наши парни попали под их огонь. Оставив пермяков позади, первоуральцы выходят в финал, где сразятся с командой челябинского "Мечела".

Мотивацию челябинцам, похоже, дали еще до турнира. По крайней мере, представитель руководства завода на стартовой пресс-конференции был настроен более чем решительно, заявив: Кто еще не успел сфотографироваться с кубком - поспешите, потому что мы его точно заберем.

Но первоуральский экипаж на испуг не возьмешь. И они забирают кубок себе, не проиграв в финале турнира ни одного боя. Скупо поздравив друг друга, они признаются, что тренировались упорно и учились у лучших мастеров.

Первоуральский новотрубный завод - это часть огромного предприятия ЧТПЗ. Это 25 тысяч сотрудников. Несмотря на внушительную цифру, каждый из сотрудников, согласно обещанию "Ростелекома", и благодаря своему экипажу, на год получает 15-процентную скидку на пакет "Wink", в который входят интернет, связь и интерактивное ТВ. Ну, а у осинских танкистов, как их уже прозвали в родном цеху, впереди целый год подготовки.












Метки: Интернет, Наука и техника, Спорт, В России

Опубликовано: 16.09.2019 в 12:24 в рубрике - Новости регионов России

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← Еще один способ экономии электроэнергии осваивают в Перми

Из цеха на поле боя World of Tanks →

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