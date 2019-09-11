Пермские студенты учатся кибербезопасности по новой образовательной программе
Образовательный фонд "Талант и успех" при поддержке "Ростелекома" создал новую образовательную программу по кибербезопасности. К участию приглашены 40 студентов 1–4 курсов, победивших во
Студентка механико-математического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) София Лихачёва вошла в список победителей.В соревновании принимали участие 2 381 студент из 269 городов России, и только 40 лучших поехали в Сочи в образовательный центр "Сириус".
"В киберсоревнованиях я участвовала и раньше, однако такого высокого результата добилась впервые. Для решения задания по компьютерной криминалистике пришлось изучить новую для меня программу, но на подобных соревнованиях это рядовое событие - всегда узнаешь что-то новое", -рассказывает София Лихачёва, студентка ПГНИУ.
Новая образовательная программа центра "Сириус" включает теоретические и практические занятия в сферах обеспечения безопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами, защиты веб-приложений, исследования современных векторов атак, реверс-инжиниринга и компьютерной криминалистики.
"Программа основана на включении самых сильных студентов российских университетов в выполнение наиболее актуальных разработок российских компаний - лидеров технологического развития в Российской Федерации.Лучшие выпускники получат предложение о трудоустройстве и стажировках у наших партнеров, я уверена", - отметила руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.
Заключительным этапом смены станет тестовое задание, в ходе которого студенты должны изменить иллюминационную подсветку "Колеса Времени" в первом тематическом парке страны Сочи Парке. Для этого ИТ-специалисты Сочи Парка создадут отдельную инфраструктуру, имитирующую сеть управления автоматикой аттракциона. Именно с этой виртуальной моделью, изолированной от интернета и сети предприятия, предстоит работать участникам. Финалисты должны будут проанализировать сетевую инфраструктуру, извлечь конфигурацию самой подсветки, изучить и поменять ее.
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