Рыбак Камчатки поражает пермяков ассортиментом морепродуктов

На Пермской ярмарке среди множества павильонов начинает работу экспозиция компании "Рыбак Камчатки". Здесь поставщик дальневосточных морских деликатесов представил свои самые лучшие товары. Гурманы смогут найти здесь икру лососевых, рыбу горячего и холодного копчения, горбушу, кижуча, нерку и много другого. Изобилие товаров и продуманный ассортимент поражает. Прилавок зачастую не позволяет показать все чем богаты наши восточные моря. А нескончаемый поток покупателей, главное доказательство качество товара. Ведь рыба в холодильниках Рыбака Камчатки вкусная, свежая, выглядит и пахнет аппетитно, и цены самые народные - среди постоянных покупателей много пенсионеров.

Выставка продажа "Рыбак Камчатки" работает на Пермской ярмарке по адресу Шоссе Космонавтов, 59 с 11 по 15 сентября 2019 г.