Власти китайской провинции Цзянси подарили гимназии № 2 Пионовую беседку

В Пермской гимназии № 2 начали строить китайскую Пионовую беседку. Пермскому краю ее подарили власти партнерской провинции Цзянси. Беседку из африканского дерева и бронзы строит бригада квалифицированных строителей из Китая, которые занимаются созданием традиционной национальной архитектуры по всему миру.

Первый камень в основание беседки представители руководства провинции Цзянси и Пермского края заложили вместе 15 мая. Беседка будет иметь диаметр 2 метра и высоту 4 метра. Один из важнейших символов Китая строители планируют закончить уже 27 сентября.