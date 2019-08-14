Яндекс запустил онлайн-сервис, посвященный поиску пропавших домашних животных

По мнению зоозащитников, на сайте есть один немаловажный плюс- автоматическое определение места, где находится животное.Приложение использует уникальную специфику-сервис геолокации позволяет показывать пользователям Яндекса животных, которые потерялись и могут находиться в ближайших к нему районах.

Сократить время поиска помогут так называемые подвески-адресники, которые крепятся к ошейнику- их можно найти в любом зоомагазине.

Что касается нового приложения, в Прикамье оно работает пока в тестовом режиме и объявлений тут немного.