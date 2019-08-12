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Виртуальная Битва пермских заводов в World of Tanks выявила лучших танкистов города

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В краевой столице Прикамья состоялся региональный этап чемпионата по виртуальным танковым боям World of Tanks.

"Битва заводов", так назвали это киберспортивное мероприятие, а соревновались на турнире команды от крупнейших промышленных предприятий города Перми. Главная идея - создать для рабочих возможность собирать команды в любимой игре и выяснить, где трудятся самые сильные "танкисты".

Зрелище захватывающее ведь по ту сторону экрана разворачиваются грандиозные баталии. Онлайн игру World of Tanks считают одним из самых культовых проектов за все время. В нее играют миллионы людей разных возрастов и профессий. Среди ярых фанатов король Иордании Абдалла II

В эти дни за звание самых сильных борются и 20 заводов из Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей. Пермский край представляют три крупных предприятия: "ЛУКОЙЛ", "Сибур-Химпром" и "НПО Искра".

Объединяет поклонников игры уже третий год ведущий интернет-провайдер страны "Ростелеком", ведь в любых многопользовательских киберспортивных дисциплинах очень важны технические характеристики компьютера и параметры Интернетом-соединения. И в этом вопросе на турнире точно все в порядке. Чтобы игра приносила только удовольствие Ростелеком разработал уникальный тариф - "Игровой" с высокой скоростью доступа в интернет и низким ping Причем любителям Мира танков стоит рассчитывать на бонус: танки 8-го уровня плюс обученный экипаж.

По итогам дня победила в региональном состязании команда "ЛУКОЙЛ". Далее, игрокам от нефтяников предстоит отстаивать честь Пермского края на Уральском суперфинале, который пройдет в Нижнем Тагиле 8 сентября 2019 года в День танкиста.

Метки: Интернет, в Пермском крае, Спорт

Опубликовано: 12.08.2019 в 21:30 в рубрике - Новости регионов России

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