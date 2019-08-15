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Когда выгоднее всего снять квартиру на сутки?
Как влияет сезонность на цену аренды
Если задаться целью и долго изучать стоимость аренды через сайты, можно увидеть много интересного. А именно: к осени цены растут, а к весне – снижаются. Это касается и посуточной аренды. В больших городах в конце лета и к осени наблюдается наплыв абитуриентов, трудовых мигрантов и командированных специалистов. Первые две категории сначала заселяются в посуточное жилье, а потом ищут постоянное.
Выгоднее всего снять квартиру в центре Казани посуточно (предложения по ссылке https://kvartiranasutki.su/kazan/centr) можно весной и до конца лета. Это же касается и других городов. Нормальные цены зимой. Но в холода и слякоть мало туристов желают путешествовать.
Более подробно по ценам:
- Лето. Наиболее удачный сезон для посуточной аренды. Командировочных мало, студентов почти нет, затишье.
- Осень. Наблюдается всплеск посуточной аренды. В большие города приезжает много квартиросъемщиков, поднимается ажиотаж. Тут студенты, люди в поисках работы. Осень – самое плодотворное время для командировок. Стоимость суток дорожает.
- Зима. Снова период затишья. Активность туристов, учащихся и командировочных падает. Новые квартиры на сдачу выходят на рынок чаще зимой. Можно здорово сэкономить на стоимости суток.
- Весна. Рынок аренды пока что не сильно активизируется, но намеки есть. Многие туристы больше любят для путешествий весну, чем знойное лето. В мае наблюдается отток студентов и трудовых мигрантов – все едут домой на лето. Можно найти выгодные цены.
Старайтесь арендовать квартиру заранее!
Иногда спрос на жилье привязывается не к сезону, а к событию – концерту, спортивному матчу, конференции. Например, квартира на сутки в Нижнем Новгороде в Московском районе может будет интересна командировочным. Рядом находится много НИИ и промышленных предприятий. Если какое-то из них организует конференцию или массовый слет, попытайтесь снять жилье как можно пораньше. Это же касается Нижегородского района города: тут много вузов, случаются перехлесты с конференциями.
В других городах тоже есть специфика. Если вы купили билеты на концерт, шоу либо футбол в другом городе, ищите жилье без отлагательств. Ориентироваться на слово «заранее» никогда не помешает.
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