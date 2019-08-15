Когда выгоднее всего снять квартиру на сутки?

Как влияет сезонность на цену аренды

Если задаться целью и долго изучать стоимость аренды через сайты, можно увидеть много интересного. А именно: к осени цены растут, а к весне – снижаются. Это касается и посуточной аренды. В больших городах в конце лета и к осени наблюдается наплыв абитуриентов, трудовых мигрантов и командированных специалистов. Первые две категории сначала заселяются в посуточное жилье, а потом ищут постоянное.

Выгоднее всего снять квартиру в центре Казани посуточно (предложения по ссылке https://kvartiranasutki.su/kazan/centr) можно весной и до конца лета. Это же касается и других городов. Нормальные цены зимой. Но в холода и слякоть мало туристов желают путешествовать.

Более подробно по ценам:

Лето. Наиболее удачный сезон для посуточной аренды. Командировочных мало, студентов почти нет, затишье.

Осень. Наблюдается всплеск посуточной аренды. В большие города приезжает много квартиросъемщиков, поднимается ажиотаж. Тут студенты, люди в поисках работы. Осень – самое плодотворное время для командировок. Стоимость суток дорожает.

Зима. Снова период затишья. Активность туристов, учащихся и командировочных падает. Новые квартиры на сдачу выходят на рынок чаще зимой. Можно здорово сэкономить на стоимости суток.

Весна. Рынок аренды пока что не сильно активизируется, но намеки есть. Многие туристы больше любят для путешествий весну, чем знойное лето. В мае наблюдается отток студентов и трудовых мигрантов – все едут домой на лето. Можно найти выгодные цены.

Старайтесь арендовать квартиру заранее!

Иногда спрос на жилье привязывается не к сезону, а к событию – концерту, спортивному матчу, конференции. Например, квартира на сутки в Нижнем Новгороде в Московском районе может будет интересна командировочным. Рядом находится много НИИ и промышленных предприятий. Если какое-то из них организует конференцию или массовый слет, попытайтесь снять жилье как можно пораньше. Это же касается Нижегородского района города: тут много вузов, случаются перехлесты с конференциями.

В других городах тоже есть специфика. Если вы купили билеты на концерт, шоу либо футбол в другом городе, ищите жилье без отлагательств. Ориентироваться на слово «заранее» никогда не помешает.