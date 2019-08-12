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В УДС «Молот» 23 августа встретятся сборная Финляндии и Швеции в рамках Еврохоккейтура
Молодёжная сборная России по хоккею готовится к новому сезону, который на этот раз начнётся вПерми – российским этапом Еврохоккейтура.
"Пермские матчи – важный этап подготовки молодёжной сборной и к серии с канадцами, и к молодёжному чемпионату мира. Это начало нового сезона, и сейчас важно определиться с костяком команды. Думаю, придёт много болельщиков и у нас будет мощная поддержка", – поделился впечатлениями главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин.
Нынешний состав молодёжной сборной уже имеет два важных успеха в своём активе. Этопобеда в суперсерии сосборными юниорских лиг Канады (ноябрь 2018-го) и "бронза" намолодёжном чемпионате мира (январь 2019-го). Сейчас тренерский штаб определяет состав, в которомсборнаяв рамках Турнира четырёх наций сыграет с соперниками изЧехии, Швеции и Финляндии.
"К нам приедут лучшие молодые игроки, кандидаты в олимпийские сборные своих стран. Напомню, сборная Финляндии выиграла чемпионат мира 2019 года среди основных сборных именно молодёжным составом. Многие из этих игроков прибудут в Пермь", – рассказал президент Федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов.
В первом матче Турнира четырёх наций сборная Финляндии сыграет с командой Швеции. Встреча состоится 23 августа в 14:00 вУДС"Молот".
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