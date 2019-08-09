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Связисты фиксируют значительный прирост потребления Интернет-трафика в Пермском крае

Связисты фиксируют значительный рост потребления трафика интернет-пользователями региона, что и стало основанием для модернизации сети Ростелекома. Компания модернизирует оборудование и расширяет каналы связи для увеличения пропускной способности транспортной телекоммуникационной инфраструктуры Пермского края.

Так, по итогам первого полугодия 2019 года общая скорость широкополосногодоступа в интернет в Прикамье достигала 270 Гбит/с для физических лиц и сегмента малого бизнеса, при этом потребление интернет-трафика за указанный период составило более 28 тысяч Тбайт в месяц. За аналогичный период 2018 года скорость доступа достигала 227 Гбит/с, жители региона потребляли в среднем 23 тысячи Тбайта в месяц. Надо сказать, что также растут требования пользователей к скорости доступа в интернет: если в прошлом году скорость потребления трафика за первый квартал в среднем по региону выросла на 5 Гбит/с, то в этом году за тот же период - уже на 18 Гбит/с, это значит, что прирост скорости идет в три раза быстрее.

Рост интернет-трафика специалисты компании связывают с реализацией в регионе государственной программы "Цифровая экономика" и построением сетей передачи данных для государственных и социальных учреждений, а также для предприятий края. В Прикамье с 2014 года ведется стройка оптики в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства. Кроме того, связисты подключают к высокоскоростному интернету медицинские и образовательные организации края.

Петр Козловский, руководитель Пермского филиала ПАО "Ростелеком":

"Сегодня интернет-технологии играют огромную роль в повседневной жизни людей. Волоконно-оптические линии связи позволяют обеспечить высокую скорость интернет-соединения, в результате по одному кабелю становятся доступны сразу несколько телеком-услуг: высокоскоростной доступ в сеть, цифровое телевидение, видеонаблюдение, "Умный дом". Отметим, что жители Прикамья всё чаще в последнее время скачивают видео высокого разрешения и предпочитают "облачные" сервисы для хранения фото и видео контента. Прогнозируя дальнейший рост потребления трафика, "Ростелеком" проводит модернизацию технической инфраструктуры, которая обеспечивает высокоскоростным интернетом населенные пункты Пермского края".


В результате внедрения нового сервисного маршрутизатора для любителей on-line игр, в частности, для тех, кто выбирает специализированные интернет-тарифы, будет организован прямой канал от Перми до игровых платформ "Ростелекома" в Москве с пропускной скоростью 100 Гбит/с. Кроме того, уже сейчас для всех пользователей интернета от "Ростелекома" доступен канал с максимальной полосой пропуска интернет-трафика 520 Гбит/с, что позволяет обеспечивать стабильное качество интернет-соединения, внедрение новых цифровых сервисов, требующих высоких скоростей, а также техническую готовность компании к пропуску растущих объемов трафика в будущем.

Метки: Интернет, в Пермском крае

Опубликовано: 09.08.2019 в 09:55 в рубрике - Новости регионов России

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