Завтра в Перми откроется ярмарка ивановского текстиля

Завтра, 20 июля, в Перми откроется ярмарка текстиля от производителей из Иваново. Здесь покупателям обещают демократичные цены и широкий выбор. На ярмарке можно будет найти постельное белье любых размеров, как для взрослых, так и для детей из натуральных материалов - сатина, поплина, бязи. Подушки и одеяла с различными наполнителями - бамбук, эвкалипт, овечья и верблюжья шерсть. Ассортимент включает в себя и ткани любого метража, а также чехлы на мебель. А еще домашние халаты, ночнушки, комплекты для дачи и платья на выход. И на этом ассортимент еще не заканчивается. Оценить его, можно с завтрашнего дня, с 20 июля, на Пермской ярмарке по адресу шоссе Космонавтов, 59.