Где можно записаться на курсы по английскому языку

Современный человек, который стремиться достичь успеха в жизни, должен работать над своим всесторонним развитием. Особое значение следует уделять изучению иностранного языка. Начать этот путь рекомендуется с освоения английского языка, который наиболее востребован во всем мире.

Где изучить английский язык

Для эффективного осуществления планов, рекомендуется пойти на хорошие курсы английского языка в спб, который славятся положительными результатами у студентов. Речь идет о современной студии-школе Чикага. Это лучшая школа иностранных языков Санкт Петербурге, которая открыта для людей разного возраста. Здесь могут учиться дети младшего школьного и школьного возрастов, подростки, студенты и взрослые.

Учащихся в студии https://chicaga.ru/ ожидают интересные занятия, которые существенно отличаются от стандартных уроков. Ведь школа английского создана для того, чтобы обучение проходила в удовольствие для учащихся, а не из принуждения. Для создания позитивного настроя и стойкой мотивации у студентов, специалисты разработали специальную методику построения учебного процесса. В основу взята программа преподавателей Оксфорда и Кембриджа, которые являются опытными лингвистами английской классической школы. Дополнены программы авторскими методиками преподавателей Чикага, которые влюблены в язык и в свою работу. В результате такого выбора, в студии все учатся с удовольствием и показывают отличные результаты по завершению занятий.

Главные преимущества курсов

Основные плюсы, которые предлагает курс обучения английскому языку в Чикага формируются на таких принципах, как:

Доступность,

Простота,

Позитив,

Вера в успех.

Отталкиваясь от этого и строится процесс взаимодействия со студентами, будь это детская или взрослая группа. В первую очередь, здесь не проверяют ту базу знаний, которая есть до учебы. В центре просто дают знания и помогают их легко усвоить. Также, что особенно важно, преподаватели верят в силы своих подопечных, не порицают их за ошибки, а мотивируют к улучшению своих умений и навыков.

Для лучшего усвоения материала на курсах занятия имеют нестандартную форму. Уроков как в обычной школе здесь нет, так же как и лекций. Акцент сделан на общении, которое реализуется в играх, в процессе обсуждения фильмов, увлечений, в просмотре театральных постановок. Отдельно повышает интерес к учебе выездные мероприятия: загородные пикники и экскурсии по удивительным Питерским местам.

Результативность учащихся в Чикага удивляет и вызывает восхищение. Ведь по окончанию курса практически все умеют свободно выражать свои мысли на английском языке, легко объясняясь без словаря.