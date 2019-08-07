Московские академии переподготовки дают 100% гарантию принятия документов или возвращают деньги

Регулярное прохождение курсов повышения квалификации и программ профессиональной подготовки сегодня – это не просто добровольное желание сотрудников, а необходимость.





Промышленные предприятия, медицинские центры, коммерческие организации и многие другие российские предприятия понимают важность следования тенденциям рынка. Чтобы не только не отставать от конкурентов, но и быть лучшими в своей области (оказывать наиболее качественные услуги), руководители разного рода компаний обязывают своих подчиненных повышать квалификацию.





Если говорить о медицинской сфере, то там необходимость регулярного подтверждения навыков и компетенций путем прохождения курсов переподготовки закреплена на законодательном уровне. Как высший, так и средний медицинский персонал обязан не реже одного раза в пять лет повышать квалификацию.





Это требование основано на постоянном развитии сферы: ежедневно проводятся разноплановые исследования и испытания новых методик диагностики, терапии и предотвращения развития всевозможных заболеваний. Зачастую эти техники позволяют лечить пациентов быстрее и эффективнее, поэтому медики просто обязаны ими владеть.





Московская академия профессиональной переподготовки

Пожалуй, самым обстоятельным дистанционным учебным заведением является Академия медицинского образования.





Специализируясь лишь на одной сфере, академия предоставляет своим слушателям наиболее актуальную медицинскую информацию. АМО тщательно следит за тем, чтобы слушатели курсов возвращались на рабочее место не просто владея методиками, но и умея их применять на практике.





Дополнительное образование, обеспечиваемое дистанционными технологиями, – простое решение для тех, кто не знает, как быстрее, дешевле и комфортнее всего получить сертификат повышения квалификации.





Московская академия переподготовки

Удаленное обучение – тренд последнего десятилетия. Очевидно, что его популярность будет только расти, ведь такой формат имеет огромное количество преимуществ:





удобная обстановка.

Осваивать материал теперь можно из дома. То есть не нужно вставать до рассвета, ехать куда-то в общественном транспорте, стоять в пробках, потом целый день сидеть на парах без возможности при желании пообедать или выпить чашку кофе, а после всего этого еще тратить время на домашние задания.





Теперь учиться можно в своей квартире, укутавшись в одеяло и приняв комфортную позу (лежа, стоя, с ногами на столе и т.д.). Для этого необходимо лишь иметь выход в сеть Интернет, что доступно каждому современному человеку вне зависимости от места жительства.





отсутствие границ.

Из прошлого пункта вытекает следующее важнейшее преимущество – расширение географии образовательного процесса. Сегодня жители Крайнего Севера без проблем и не выходя из дома могут учиться в московских академиях и школах. Причем разность часовых поясов легко нивелируется записями лекций, доступными в любое время суток на онлайн-платформе, функционирующей 24/7.





Дистанционное образование стирает различия между обитателями крупных городов, у которых из-за доступности качественных обучающих программ раньше было гораздо больше шансов иметь приличный заработок, с жителями провинций. Теперь на первый план выходят личностные стремления, амбиции человека, потому что, благодаря удаленному обучению, возможности у всех равны.





актуальность материала.

Очные учреждения образования тратят очень много времени на разработку, оформление, согласование и конечное изменение своих программ повышения квалификации и переподготовки, поэтому они всегда на шаг позади онлайн-центров, вносящих поправки в курсы практически в день выхода нового исследования или закона.





юридическая защищенность.

Даже не имея личного контакта с сотрудниками академии, студенты могут быть уверены в надежности сотрудничества с АМО, так как перед стартом программы они подписывают тщательно проработанный договор, полностью защищающий их от любых форс-мажорных ситуаций.





персональный подход.

Образовательный процесс на онлайн-платформе не останавливается ни на минуту, ведь когда одна часть необъятной России уже ложится спать, вторая - только встречает новый день. Чтобы каждый студент вне зависимости от места жительства мог решить любую техническую проблему в течении нескольких минут, академия набрала и обучила команду специалистов. Чуткие и отзывчивые сотрудники службы поддержки всегда доступны в онлайн-чате и готовы проконсультировать по любым возникающим вопросам.





количество и качество программ.

АМО формирует свои курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки таким образом, чтобы они полностью соответствовали требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.





На сайте академии доступно почти 100 программ, предназначенных для углубления знаний и расширения компетенций врачей, а также 38 курсов, подходящих для среднего медицинского персонала.





дополнительные знания.

Академия медицинского образования стремится расширить кругозор студентов не только в профильной для них сфере, но и во всей медицинской области в целом. Для этого АМО предоставляет слушателям своих программ допуск к федеральной электронной медицинской библиотеке, а также к личной электронно-библиотечной системе, где собраны исследования, книги и другие труды как российских, так и зарубежных авторов.





экономия времени.

Сохранность времени проявляется не только в отсутствии необходимости ежедневно ездить куда-то, но и в возможности не думать о документах после окончания обучения. Академия берет на себя все затраты по доставке дипломов и сертификатов в любую точку России. За сохранность бумаг можно не беспокоиться, потому что отправляются они проверенной курьерской службой с вручением лично в руки.





Подача документов в медицинскую академию

Подача документов в мед. академию происходит после выбора программы. Для начала обучения абитуриенту необходимо предоставить копии паспорта и диплома об окончании высшего медицинского учебного заведения.





Легальность бумаг обеспечивает принятие документов академией. В случае возникновения любого рода проблем, московские центры, школы и университеты переподготовки, в том числе и АМО, гарантируют возврат уплаченных за курс средств в полном объеме.





Конечно, лучше не допускать таких ситуаций. Однако в жизни происходят разные, порой абсолютно непредсказуемые, вещи, поэтому абитуриентам нужно знать, что Академия медицинского образования заботится о них даже на этапе поступления, обеспечивая гарантию или принятия документов,или возврата потраченных денег.