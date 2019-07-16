Каким профессиям желали бы обучаться жители городов России

Предпочтения в выборе профессии по российским городам представили московские социологии по данным поисковой системы "Яндекс". Они отобрали запросы со словами "где учат" и "где учиться". Для каждого города выбрали самую характерную специальность - ту, которой там интересовались так часто, как нигде. Вот итог: в Волгограде выпускники мечтают стать патологоанатомами, в Калининграде - таможенниками, в соседнем Екатеринбурге – сварщиками. В Казани, Саратове и Челябинске мечтают стать полицейскими, в Сочи – судьями. В Москве многие, в отличие от других регионов, хотели бы стать аналитиками, в Санкт-Петербурге – стоматологами. А вот в Перми такой "характерной" специальностью оказалась профессия конструктора. И это единственный город с подобным пристрастием