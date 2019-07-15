Прожиточный минимум в России будет увеличен
Министерство труда и соцзащиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России.
Проект приказа сейчас размещен для общественного обсуждения на портале ведомства. Документом предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 г. на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения - 12 130 рублей, пенсионеров - 9 236, детей - 11 000 рублей, - говорится в пояснительной записке.
Таким образом, величина прожиточного минимума за II квартал 2019 г. по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась на душу населения и для детей на 4%, для пенсионеров - на 3,8%.
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