Прожиточный минимум в России будет увеличен

Министерство труда и соцзащиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России.

Проект приказа сейчас размещен для общественного обсуждения на портале ведомства. Документом предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 г. на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения - 12 130 рублей, пенсионеров - 9 236, детей - 11 000 рублей, - говорится в пояснительной записке.

Таким образом, величина прожиточного минимума за II квартал 2019 г. по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась на душу населения и для детей на 4%, для пенсионеров - на 3,8%.