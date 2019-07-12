Пермский УФАС проверит рекламу «божественной шаурмы»

Скандальная история с пермской "божественной шаурмой" буквально за сутки дошла до Москвы и уже широко обсуждается и там. Поводом для столь широкого освещения стала гневная публикация секретаря Пермской православной епархии Андрея Литовка, которую он разместил на своей странице в одной из социальных сетей. Напомним, еще весной пермское кафе быстрого питания разместило в интернете рекламу своего заведения с использованием христианского символа нимб и словами "божественная шаурма". Разглядели этот слишком смелый маркетинговый ход только сейчас.

То, что они оказались в центре внимания, работники кафе в курсе, хотя времени на интернет нет, говорит девушка - клиенты идут, утром и вечером более массово, а сейчас ещё больше.

Рекламы много, вся в интернете - на страничке кафе. Но вот такая - с нимбом и крылышками, одна. Как оказалось, именно это изображение сыграло роль спички у пороховой бочки.

Реклама, всем известно, двигатель торговли, но иногда на неё следует достаточно бурная реакция. И при таком популярном блюде, взятом за основу, начинают разгораться нешуточные страсти.

Секретарь пермской епархии Андрей Литовка таким подходом к продвижению блюда возмутился в интернете, назвав рекламу "божественной шаурмы" форменным безобразием.

Цитата: "Подаём заявление в полицию! Такое пропускать нельзя! Поступает множество звонков в Пермскую епархию от возмущённых людей".

Почему именно сейчас, тоже вопрос, потому что этот коллаж был опубликован ещё в апреле. Сейчас владелица кафе Вероника рекламу удалила. На встречу приехать она не смогла, объяснила свою позицию по телефону.

Вероника, владелец кафе:

- Ничьи чувства я не хотела, конечно же, оскорбить, обидеть. Просто слово "божественная" мы использовали в значении хорошей. Если заглянуть в словарь Ожегова, там так и написано, что это прекрасный, какой и является наша шаурма.

Уголовную ответственность здесь сложно представить, считает юрист Алексей Жучков. По его словам, вряд ли авторы ставили целью кого-либо оскорбить. Другой вопрос - насколько допустимо использование того же нимба, или образа ангела.

В данном случае региональная антимонопольная служба, руководитель которой сообщил, что в ближайшее время будет проведён экспертный совет. Заявлений в ведомство не поступало, отправной точкой стали многочисленные публикации в СМИ.

Александр Плаксин, руководитель УФАС по Пермскому краю:

- Эксперты в этой области выскажут своё мнение, как это вообще влияет на отношение потребителя к рекламируемому товару, в данном случае это шаурма. И если там есть нарушение, мы будем принимать решение возбуждать дело о нарушении законодательства о рекламе, либо отказать в возбуждении.

Шаурма и шаверма, это уж кому, что нравится - плотно обосновались на российских просторах. И учитывая количество точек, где готовят эти блюда, можно предположить конкуренцию в битве за желудки пермяков. Так что реклама, порой на грани фола, имеет место быть, ведь блюдо то популярное, говорят эксперты.