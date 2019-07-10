Сколько стоит отдых на Черном море













Первое, с чем определяются при выборе места отдыха, – бюджет на отпуск. Уже потом подбирают курорт и жилье, соответствующее по цене и требованиям.

В зависимости от финансов поездка может включать множество интересных мероприятий или же протекать бюджетно - в режиме "номер-пляж". Планы на отдых тоже строят в соответствии с бюджетом. В такой последовательности действует каждый, кто собирается отдохнуть на Черном море.

Отдых на Черном море: ценообразующие факторы

Цены на разных курортах Краснодарского края сильно отличаются. Главный фактор ценообразования на российском лазурном побережье – это статус и возможности для туриста.

В связи с этим дороже всего отдыхают в Сочи и Адлере. В особенности, после Олимпиады-2014. Статус олимпийской столицы определил судьбу и высокий спрос на отдых в Сочи. Немногим туристам удается подобрать оптимальное по стоимости жилье в городах этого района и дешево провести время в летний период. Зимой на определенных курортах Большого Сочи ценник еще выше, чем у моря летом. Сэкономить практически невозможно. Слишком велик соблазн из-за большого ассортимента оригинальных заведений, объектов и развлечений, которые присутствуют в Адлере и Сочи; мест, в которых очень хочется побывать по приезде.

Почти сравнялся с ценником Сочи Крымский полуостров. В Крыму отдыхают дорого. На полуострове приходится серьезно раскошелится на все: дорогу, связь, еду, жилье. Каждый пункт забирает немало средств из бюджета туриста.

Дешевле туристы проводят отдых в Геленджике и Туапсе. Это типичные курортные города с обычной инфраструктурой, но неординарными природными пейзажами. И в Геленджике, и в Туапсе не столько развлечений, сколько красивых и загадочных достопримечательностей. Туристы едут в эти города, чтобы полюбоваться. И платят за это не меньше 25-30 тысяч рублей с человека.

Анапа, Тамань, Темрюк, Ейск – провинциальные курортные города. Это самые бюджетные курорты нашего юга. В списке следует выделить Анапу, которая растет и стремительно развивается. Этот курорт сродни Геленджику, но уже значительно современней. Однако отдыхать в Анапе пока значительно дешевле, чем в Геленджикском районе.

В районе каждого из крупных курортов Черного моря России можно выбрать с десяток небольших поселков для недорогого отдыха. Такое возможно даже в Большом Сочи и Крыму. Однако уровень благоустройства в этих населенных пунктах и ассортимент развлечений устроит далеко не каждого.

Ответить на вопрос, сколько стоит отдых на Черном море в 2019 году, однозначно нельзя. Все зависит от тех требований, которые вы предъявляете в быту. Сервис – очередной ценообразующий фактор. Цены на отели и частный сектор Черноморского побережья сильно отличаются. При этом разница в комфорте, хоть и становится меньше, но все равно ощутима. Сервис постоянно улучшается, и количество интересных мест в сегменте частного сектора растет. Однако самые "вкусные" предложения бронируют еще зимой.

Вопрос, сколько стоит отдых на Черном море, интересует всех без исключения туристов. Стоимость жилья абсолютно на всех курортах зависит также от приближенности к морю и дополнительных удобств. Естественно, что пятизвездочные отели "все включено" на первой линии предлагают суточное размещение по цене недельного проживания в частном секторе с минимальными условиями на расстоянии 2-3 километров от пляжа.

Почему отдых на Черном море такой дорогой

А уровень сервиса такой низкий… Этим вопросом задаются многие россияне. Высокая стоимость отдыха на Черноморском побережье обусловлена ничуть не жадностью местных жителей, а спросом на курорты Краснодарского края, спецификой заработка в регионе и экономикой нашей страны.

Однако не все так печально. При правильном подходе и раннем бронировании у многих туристов получается отдыхать на Черном море весьма бюджетно. "Хорошо отдохнуть" вовсе не синоним слову "дорого"! Выбрать и забронировать жилье можно без посредников на сайте ЕЦРО.