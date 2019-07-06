Итоги работы Седьмой Международной летней школы по правам человека подвели в Перми

На базе Пермского классического университета прошла летняя международная школа" Защита прав человека основа для достижения целей устойчивого развития в XXI веке". Ликвидация нищеты, здоровье и благополучие, гендерное равенство, сохранение экосистемы, мир и правосудие, далеко не полный перечень тем, которые обсуждали участники летней школы.