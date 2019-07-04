Вынужденная замена дверных замков
Вынужденная замена дверных замков
Необходимость заменить дверной запорный механизм возникает в разных ситуациях. Попробуем разобраться с наиболее распространенными случаями, после чего перейдем непосредственно к предложению нашего сервиса. Отметим также, что выполнять замену должен компетентный мастер: неграмотные действия способны привести к получению конструкцией урона, делающего невозможным ее дальнейшее использование.
Когда актуально
- Износ. С течением времени даже самая совершенная система приходит в негодность. В некоторых случаях можно произвести срочный ремонт, возвращающий устройству первоначальные качества, однако нередко произвести замену - это единственный способ обеспечить гарантированную защиту помещения. Чтобы не сталкиваться с частой необходимостью ремонта, за замком необходимо следить и периодически очищать его от грязи и пыли, а также смазывать маслом.
- Взлом. Если в помещение пытался проникнуть злоумышленник, механизм мог повредиться. Оттого подавляющее большинство замочных конструкций, которые подвергались вскрытию, уже не могут выполнять свои функции: они оказываются безнадежно испорчены. Поэтом выбору запорного механизма стоит уделить особо большое внимание. Вам нужно подобрать действительную надежную модель с механизмом секретности: обычного дискового механизма явно будет недостаточно. Один из самых подходящих типов - сувальдный замок.
- Смена хозяев. Если сменились арендаторы либо владельцы помещения, не лишним будет заменить и замочные устройства: небольшая «перестраховка» позволит Вам гарантированно чувствовать себя спокойно.
- Ключи. Хотя формально потеря одного ключа не является причиной, говорящей об обязательной необходимости поменять дверной запирающий механизм, многие люди предпочитают элементарно перестраховываться. Обязательной процедура будет лишь в том случае, были потеряны все ключи, притом в таком случае перед монтажом нового устройства придется также произвести срочное вскрытие дверной конструкции.
Преимущества сервиса
Выделим достоинства нашего сервиса:
- Вариативность. В наличии большой ассортимент замков (цилиндровых, сувальдных, электронных и других)..
- Профессионализм. Все сотрудники фирмы работают в своей сфере более 5 лет: мы строго относимся к отбору мастеров.
- Оперативность. Если Вам требуется срочная замена замка, то можете быть спокойны: специалист приезжает в течение 15 минут с момента подачи заявки, поскольку множество наших сотрудников «рассеяны» по разным районам столицы.
- Ценовая политика. Стоимость замены сравнительно невысока: мы ориентируемся на максимально широкую аудиторию.
Если Вас интересует замена дверных замков в Москве, будем рады сотрудничеству!
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