Есть ли «стобальники» в Прикамье? Есть! Поздравляем!

6 выпускников из Пермского края стали «мультибалльниками» - они получили высший результат ЕГЭ сразу по нескольким предметам. Это Светлана Мещурова из Соликамска, Алексей Кырнаев и Даниил Змеев из Кунгура, Анастасия Прокошева, Юлия Ильина и Дмитрий Улитин - из Перми. Об этом сегодня сообщили в краевом Министерстве образования. Всего в регионе - 116 стобалльных работ. Наибольшее количество, традиционно, по русскому языку - «великий и могучий» знают на отлично 49 человек. Максимальный результат за экзамен по информатике набрали 14 человек, по химии - 13 выпускников, по профильной математике - 10, по географии - 9. По литературе 100 баллов набрали шесть человек, столько же - по физике. Три экзаменовавшихся получили максимальный балл по истории, два - по обществознанию.

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края:

- У нас результаты по всем предметам выше, чем в среднем по России. Мы, конечно, этому рады. Высокобалльные работы - это гарантия того, что ты поступишь практически в любой вуз страны. А если поступаешь в пермский вуз, то это гарантия того, что будешь получать повышенную стипендию. Причем стипендии у нас двух типов: 5750 рублей, а если учишься на приоритетных для Пермского края специальностях, то это 11500 рублей.