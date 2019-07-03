Есть ли «стобальники» в Прикамье? Есть! Поздравляем!
6 выпускников из Пермского края стали «мультибалльниками» - они получили высший результат ЕГЭ сразу по нескольким предметам. Это Светлана Мещурова из Соликамска, Алексей Кырнаев и Даниил Змеев из Кунгура, Анастасия Прокошева, Юлия Ильина и Дмитрий Улитин - из Перми. Об этом сегодня сообщили в краевом Министерстве образования. Всего в регионе - 116 стобалльных работ. Наибольшее количество, традиционно, по русскому языку - «великий и могучий» знают на отлично 49 человек. Максимальный результат за экзамен по информатике набрали 14 человек, по химии - 13 выпускников, по профильной математике - 10, по географии - 9. По литературе 100 баллов набрали шесть человек, столько же - по физике. Три экзаменовавшихся получили максимальный балл по истории, два - по обществознанию.
Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края:
- У нас результаты по всем предметам выше, чем в среднем по России. Мы, конечно, этому рады. Высокобалльные работы - это гарантия того, что ты поступишь практически в любой вуз страны. А если поступаешь в пермский вуз, то это гарантия того, что будешь получать повышенную стипендию. Причем стипендии у нас двух типов: 5750 рублей, а если учишься на приоритетных для Пермского края специальностях, то это 11500 рублей.
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