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← В Березниках из Верхнекамских солей изготавливают косметические средства

Эксперт по Сочинскому побережью

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Согласитесь, летом на Урале холодно! И даже несмотря на пару недель жары в +30°С не прогреются основная масса водоемов до приемлемой для купания температуры. А ведь хочется не только позагорать, но и окунутся, поплавать, и чтоб детки из воды не вылезали. Что уж говорить о весенне-осеннем периоде. В это время года о купании можно только мечтать.

Дорогие заграничные туры многим жителям Прикамья не по карману, а кому-то должностное положение не позволяет выезжать за рубежи России.

Но необъятные просторы нашей страны включают в себя места, которые уже сейчас можно сравнивать с лучшими туристическими направлениями мира. По развитости инфраструктуры, по чистоте улиц, по уровню комфорта городская среда и зоны отдыха туристов, городские пляжи, все это настолько ухожено, что привлекает туристов со всего мира. При этом, Сочинское побережье развивается стремительно. Если три десятка лет назад город Сочи был относительно небольшим городом, то сейчас это настоящий туристический гигант со значительным списком предлагаемых услуг и развлечений от традиционных лечения и пляжного отдыха, до одного из лучших в Европе парков развлечений. Любителям экстремальных развлечений также будет чем себя занять.



Теперь расскажем о ценах. И вот здесь город Сочи вне конкуренции. Причиной тому является государственная программа "Открытый юг". Она включает в себя много различных аспектов. Так, по программе "Открытый юг" здравницы, санаторно-курортные учреждения, отели, мини-отели объединились в сообщество, которое обеспечено особым вниманием и заботой местного муниципалитета. Возле такого отеля вы не встретите разбитого асфальта, переполненной урны, или вытоптанного газона, отель будет отремонтирован, а дорога до пляжа будет открытой, освещенной и понятной. Питание и лечение в учреждении будет соответствовать всем санитарным и медицинским нормам и правилам.

Сообщество здравниц "Открытый Юг" объединено общей ценовой политикой, позволяющей реализовывать услуги со скидками, доходящими до 50%. Государство поддерживает "Открытый Юг" субсидированием пассажирских перевозок. Билет в Сочи, полученный в рамках приобретенного тура по программе Открытый Юг может стоить в разы дешевле обычного билета.

Результатом такого подхода стало то, что по итогам 2017 года более двух тысяч жителей Прикамья отдохнули в здравницах Сочи по льготной программе. Такие данные озвучили организаторы этого проекта. В 2018 году количество туристов выросло вдвое. По выгодным ценам путевки предлагали уже 30 санаториев и пансионатов на любой вкус и кошелек.

Вот как описывают свои впечатления туристы участники программы "Открытый Юг": С утра лечебные процедуры, завтрак и для разминки - партия в настольный теннис. По соседству - занятия гимнастикой. Далее по плану экскурсии и бассейн. Каждый день расписан по часам. "Европейский город! Приезжай - живи, как будто ты в Европе находишься, замечательно. И здесь столько много приезжих людей, которые со всей России приехали, все такие интересные, просто супер!".

Те, кто отдыхал в Сочи до проведения Олимпиады, рассказывают, что всё изменилось кардинально - сами спортивные объекты стали новой достопримечательностью. Плюс парки, театры, праздники, разные сюрпризы для отдыхающих.





Тем кто планирует свой отпуск заблаговременно стоит взглянуть на предложения бархатного сезона и осени. Когда спадет летняя жара, для всех желающих отдохнуть и полечиться программа "Открытый Юг" продолжается. И в межсезонье тридцать санаториев и пансионатов - готовы принимать гостей. Многие люди едут в город Сочи в межсезонье. Весна и осень - это самое время для санаторно-курортного лечения, также это время придётся по вкусу любителям экскурсионного отдыха. Плюс особые климатические условия и близость моря, оно находится в шаговой доступности. Так что "Открытый Юг" и город-курорт полны предложений для взрослых и детей, днём и вечером.

В Пермском крае официальным представителем, реализующим путевки по программе "Открытый Юг", выступает Пермское бюро Сочинского курортного объединения. Бренд этой компании SKO Travel широко известен пермякам. Она уже более двадцати лет работает с отелями и здравницами Сочинского побережья и десятки тысяч жителей Прикамья воспользовались услугами Пермского бюро СКО. Огромный опыт работы позволил SKO Travel избежать потрясений, которые постигли туристический рынок в предшествующие годы – все туристические путевки, реализованные компанией, были исполнены в полном объеме. Этот немаловажный факт позволяет выстраивать с туристами длительные доверительные отношения, когда из года в год семьи, покупая туры в SKO Travel, накапливают значительные скидки.

Цены на основную массу предложений по программе "Открытый Юг" начинаются от 1400 рублей за номер с питанием. Но и это не самая низкая цена! Пермское бюро СКО имеет возможность, предоставив преференции "Открытого Юга", предложить скидку и к такой стоимости номера. Но если и здесь вы не найдете подходящий именно вам вид отдыха, подробная консультация турагентов SKO Trevel поможет определиться с выбором, ведь в распоряжении компании есть тысячи предложений на любой вкус и кошелек, включая заграничные поездки.

Офисы SKO Travel в Перми

по адресам: ул. Екатерининская, 24, и ул. Советская, 39.

Многоканальный телефон:

+7 (342) 270-03-03

E-mail: skoperm@mail.ru

Телефон для экстренной связи:

+7 (992) 216-57-47

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Опубликовано: 28.06.2019 в 10:05 в рубрике - Новости регионов России

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