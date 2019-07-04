Работа на Севере…«уже не торт»

Со времен СССР в сознании многих наших сограждан укоренилась мысль о "длинном северном рубле". В те времена, действительно, при средней месячной зарплате рядового труженика в сто рублей привезти за полугодовую "северную" вахту две-три тысячи рублей считалось близким к трудовому подвигу. Стоит отметить, что социально-бытовое обеспечение вахтовиков, предоставляемые льготы, финансировались за счет государственного бюджета. Северные надбавки и оплата проезда к месту работы или отдыха и обратно, такие меры позволяли экономить и вахтовому рабочему физически не на что было тратить свои накопления в местах работы в виду отсутствия инфраструктуры и повального дефицита. Работа на Севере воспринималась многими как "спуск в шахту": поработал - уехал, отдохнул - снова погружение. Все социально бытовые интересы вахтовика находятся на Большой земле

Но пришедшая рыночная экономика расставила все по своим местам. Современный "длинный рубль" по прибытии домой становится не таким уж и длинным. Процветающий аутсорсинг трудовых ресурсов, расходы на поднаем жилья, отсутствие социальной поддержки, дороговизна продуктов питания, высокая стоимость билетов, все это съедает значительную часть традиционно высокого дохода. Но и аспект высокой заработной платы стал изменяться не в пользу "севера". Трудовая миграция из стран ближнего зарубежья вносит свои коррективы. Специалисты, приезжающие из Украины, Белоруссии, Казахстана, имея равную квалификацию, часто готовы трудиться за меньшие деньги, что в целом влияет на уровень зарплат в отрасли.

Анализ предложений на рынке труда и резюме соискателей на сайтах по поиску работы, как местных, таких, например, как Работа в Прокопьевске, так и федеральных, показывает возросший отток трудовых ресурсов из категории "работа вахтовым методом". Собеседование с соискателями лицом к лицу и работодателями только подтверждает этот тренд.

Многие вахтовики, разочаровавшись в "северных" реалиях пытаются трудоустроиться вблизи от дома. Эта динамика хорошо показала себя два года назад, когда сайты по трудоустройству запестрели объявлениями о наборе вахтовых рабочих, в основном, в нефте-газовой отрасли. По прежнему высок интерес рабочих к стройкам инфраструктуры Северного морского пути, но здесь большую роль играет вовлеченность госкомпаний и соответствующее отношение к трудовым ресурсам.

Еще один тренд, возникший как альтернатива "северным" трудовой занятости, стройки на крупных федеральных проектах. Это и Олимпиада в Сочи и Чемпионат мира по футболу и стройки на объектах Крыма и Севастополя.

По материалам сайта jobsora.com