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В Березниках из Верхнекамских солей изготавливают косметические средства

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Соль земли Пермской - неожиданная сторона - кроме калийной и поваренной теперь еще и для косметических целей. Сырье - прямиком с Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, цена - соответствующая.

Оказавшись в сетевом магазине косметики и бытовой химии Наталья берёт необходимое: шампунь и баночку с солью для ванн. Приятная процедура, помогает снять усталость после работы и поднять настроение.

Хорошо, когда у нас рядом в городе Березники изготавливают такую замечательную соль, причём не очень дорого.

Недорого, потому что сырьё на производство поступает прямо с Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Процесс производства наглядно: Фасовка - герметичные мешки-тонники. Таких в день переработают на предприятии до 30 штук. В цехе с помощью сита крупную фракцию отделяют от мелкой. После этого она поступает на транспортёр для подачи на фасовочные автоматы. И, после, девушки в цехе уже раскладывают по коробкам, коробки упаковываются, складываются на полеты. И продукция уже поступает заказчикам.

Насыщает соль натуральными маслами и экстрактами, делая её привлекательной для покупателей, березниковская компания «Уралмедпром» уже более 20 лет. Кроме популярных брикетов для бани, это элегантные баночки для спа-процедур в домашних условиях. Последний инновационный продукт - жидкие соли и хвойный концентрат. Это многофункциональное средство, которое можно использовать, как по уходу за телом, так и за лицом, за волосами. Этот продукт занял своё место не только на полках магазинов и аптек. Продукт знают и любят в санаториях.

В санаториях обычно прописывают курс из 10 процедур. Считается, что соляные ванны укрепляют иммунитет, повышают тонус кожи, обладают выраженным расслабляющим эффектом. Желательно эти процедуры повторять в течение года ещё 3-4 раза. Потому что, эффект сохраняется примерно на 3 месяца. Очень удобно в домашних условиях потом провести такие же процедуры, это не сложно.

Исторически соль для Верхнекамья была главным товаром и богатством. Сюда за ней приезжали купцы, образовывались поселения, из которых позже выросли Березники.


Опубликовано: 27.06.2019 в 23:17 в рубрике - Новости регионов России

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