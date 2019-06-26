Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости регионов России

← Аккордеонист Петр Дранга провел мастер-класс для детей в Прикамье

Электронная запись к врачу в Пермском крае вышла в лидеры сервисов на портале Госуслуг

Впервые в Пермском крае лидером на Едином портале государственных услуг стал сервис «Запись на прием к врачу». В 2019 году прикамцы воспользовались этой услугой свыше 180 тысяч раз, это почти четверть от всех электронных заявлений внутри региона на сайте www.gosuslugi.ru, развитием которого занимается «Ростелеком» в рамках проекта «Электронное правительство».

На втором месте ТОП-5 самых популярных электронных услуг – «Получение информации о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде РФ» (142,5 тыс. заявлений). Именно эта услуга предыдущие два года занимала первую позицию в рейтинге популярных госуслуг. Третье место у сервиса «Единая запись на прием в подразделение МВД РФ» (62,5 тыс. заявлений), на четвертом – «Запись в детский сад» (54,5 тыс. заявлений) и замыкает «пятерку» услуга «Оформление загранпаспорта» (почти 40 тыс. заявлений).

С начала 2019 года жители края подали на портал госуслуг 750 тыс. заявлений. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. На данный момент в Пермском крае насчитывается 1,5 млн «электронных» граждан.В среднем, каждый день в этом году на портале регистрируется одна тыс. жителей Прикамья.

Петр Козловский, руководитель Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Компания «Ростелеком» с 2014 года ведет активную работу по строительству волоконно-оптических линий связи по всему Пермскому краю. К примеру, в этом году еще более 50 сел и деревень получат доступ к высокоскоростному интернету в рамкахфедерального проекта устранения цифрового неравенства, восемь населенных пунктов получат доступ к мобильному интернету.Прокладывая сети связи, мы делаем цифровые сервисы доступными для каждого жителя. В том числе населению региона открывается доступ и к Единому порталу госуслуг, а это возможность дистанционно подавать заявления на получение самых разных государственных услуг».

Для получения госуслуг в электронном виде необходимо быть зарегистрированным пользователем портала www.gosuslugi.ru. Для регистрации нужно заполнить анкету на сайте, после чего подтвердить свою личность в любом Центре обслуживания пользователей (адреса можно уточнить на Едином портале госуслуг, указав свой регион: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/). При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

Телефон технической поддержки портала – 8-800-100-70-10 (звонок бесплатный).

Кроме того, «Ростелеком» совместно с дочерней компанией РТЛабс реализовал возможность подтвердить свою учетную запись на Едином портале госуслуг для пользователей Сбербанк Онлайн, Почта Банк Онлайн (интернет-банк и мобильный банк) и Тинькофф Банка. Сервис оказывается банками бесплатно.

Напомним, распоряжением правительства РФ от 28 апреля 2017 г. № 812-р ПАО «Ростелеком» назначен единственным исполнителем работ по развитию инфраструктуры электронного правительства, проводимых в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)».

Метки: в Пермском крае, Власть, Интернет, В России

Опубликовано: 26.06.2019 в 14:31 в рубрике - Новости регионов России

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:

Аккордеонист Петр Дранга провел мастер-класс для детей в Прикамье

Добраться до Небесной ярмарки в Кунгуре станет проще

Пермь: интересные места, туристические маршруты. Взгляд приезжего

«Арсенал»: новый сезон обещает стать историческим

Покупай пермское! Прикамские производители смогут маркировать свою продукцию региональным логотипом

Режиссер ГТРК «Пермь» Ирина Лапшенкова завоевала премию «ТЭФИ-KIDS 2019 »

Перспективы рынка полиэтилена в России

В Пермской ТПП будет создана Коллегия посредников

В 2021 году Пермь станет столицей Дельфийских игр

Новые рабочие места: Пермский край уходит в минус


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Аккордеонист Петр Дранга провел мастер-класс для детей в Прикамье

Обратите внимание

в Перми

Гордума Перми может увеличить высотность застройки у эспланады

Проект поправок в Правила землепользования и застройки города внёс Глава Перми Дмитрий Самойлов.
25.06.2019 в 07:56

Метки: в Перми, Общество

Автомобилистам. В центре Перми 20 июня перекроют оживленный перекресток

На пересечении улиц Куйбышева и Екатерининской в течение пяти дней будет закрыто движение транспорта
19.06.2019 в 20:27

Метки: в Перми

Карта МИР может использоваться как льготный проездной

Мэрия Перми запускает новый проект учета пассажиропотока
18.06.2019 в 10:01

Метки: в Перми

«Концентрация на каждый матч». В Перми представили нового наставника БК «Парма»

Казис Максвитис рассказал журналистам о планах на сезон
17.06.2019 в 18:55

Метки: в Перми, Спорт

Губернатор — промышленникам: «Мы в состоянии продвигать и защищать ваши интересы»

В Перми прошло заседание Совета директоров промышленных предприятий
17.06.2019 в 18:40

Метки: в Пермском крае, в Перми, Экономика

В России

Электронная запись к врачу в Пермском крае вышла в лидеры сервисов на портале Госуслуг

Ростелеком посчитал статистику запросов пользователей сайта электронного правительства
26.06.2019 в 14:31

Метки: в Пермском крае, Власть, Интернет, В России

Сплав в Прикамье. Затерянный мир. Наш опыт

Отправиться в путешествие на катамаране, это ли не настоящее приключение!
25.06.2019 в 10:30

Метки: Спорт, В России

Режиссер ГТРК «Пермь» Ирина Лапшенкова завоевала премию «ТЭФИ-KIDS 2019 »

Высокое жюри оценило участие журналиста в Летней творческой школы «Формулы успеха»
18.06.2019 в 22:35

Метки: В России

19 июня в Перми стартует XXII-й фестиваль «Щит России»

На творческий конкурс фестиваля поступило более 320 работ
15.06.2019 в 16:07

Метки: В России, в Перми, Общество, СМИ

Первые итоги Петербургского экономического форума для Пермского края

Краевые власти подписали несколько крупных инвестиционных соглашений
07.06.2019 в 19:16

Метки: В России, в Пермском крае, Экономика

Лента новостей RSS каналы

Электронная запись к врачу в Пермском крае вышла в лидеры сервисов на портале ГосуслугЭлектронная запись к врачу в Пермском крае вышла в лидеры сервисов на портале Госуслуг

Неплатежи потребителей тепла компенсирует бюджетНеплатежи потребителей тепла компенсирует бюджет

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 25.06.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 25.06.2019

Доступно о всех выплатах семьям с детьмиДоступно о всех выплатах семьям с детьми

Поселок Красный Ясыл газифицированПоселок Красный Ясыл газифицирован

Малоэтажное строительство в Прикамье. Zнак качестваМалоэтажное строительство в Прикамье. Zнак качества

Аккордеонист Петр Дранга провел мастер-класс для детей в ПрикамьеАккордеонист Петр Дранга провел мастер-класс для детей в Прикамье

Домашняя физиотерапия это просто и намного дешевле, чем вы думалиДомашняя физиотерапия это просто и намного дешевле, чем вы думали

Сплав в Прикамье. Затерянный мир. Наш опытСплав в Прикамье. Затерянный мир. Наш опыт

Внимание! По Перми передвигается беспилотный автомобильВнимание! По Перми передвигается беспилотный автомобиль

В Кудымкарской больнице появится новый корпусВ Кудымкарской больнице появится новый корпус

Гордума Перми может увеличить высотность застройки у эспланадыГордума Перми может увеличить высотность застройки у эспланады

Добраться до Небесной ярмарки в Кунгуре станет прощеДобраться до Небесной ярмарки в Кунгуре станет проще

Кинофонтан. Пермяки сегодня впервые стали свидетелями незабываемого зрелищаКинофонтан. Пермяки сегодня впервые стали свидетелями незабываемого зрелища

Нужен ли риелтор при покупке квартиры?Нужен ли риелтор при покупке квартиры?

В поселке Щучье Озеро под землю ушел одноименный водоемВ поселке Щучье Озеро под землю ушел одноименный водоем

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 24.06.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 24.06.2019

Кудымкар готовится к празднованию своего 440-летияКудымкар готовится к празднованию своего 440-летия

В Пермском крае изменяется административно-территориальное делениеВ Пермском крае изменяется административно-территориальное деление

Решение о демонтаже медиафасада посчитали неправомернымРешение о демонтаже медиафасада посчитали неправомерным

Стадион «Гайва» капитально отремонтируютСтадион «Гайва» капитально отремонтируют

Вести Пермь. События недели 23.06.2019Вести Пермь. События недели 23.06.2019

Этим летом в центре Перми вновь будет работать фестивальный «Лето-Парк»Этим летом в центре Перми вновь будет работать фестивальный «Лето-Парк»

Пермяков приглашают на загородные велопрогулкиПермяков приглашают на загородные велопрогулки

День памяти и скорби 22 июня в ПермиДень памяти и скорби 22 июня в Перми

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную