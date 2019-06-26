Электронная запись к врачу в Пермском крае вышла в лидеры сервисов на портале Госуслуг

Впервые в Пермском крае лидером на Едином портале государственных услуг стал сервис «Запись на прием к врачу». В 2019 году прикамцы воспользовались этой услугой свыше 180 тысяч раз, это почти четверть от всех электронных заявлений внутри региона на сайте www.gosuslugi.ru, развитием которого занимается «Ростелеком» в рамках проекта «Электронное правительство».

На втором месте ТОП-5 самых популярных электронных услуг – «Получение информации о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде РФ» (142,5 тыс. заявлений). Именно эта услуга предыдущие два года занимала первую позицию в рейтинге популярных госуслуг. Третье место у сервиса «Единая запись на прием в подразделение МВД РФ» (62,5 тыс. заявлений), на четвертом – «Запись в детский сад» (54,5 тыс. заявлений) и замыкает «пятерку» услуга «Оформление загранпаспорта» (почти 40 тыс. заявлений).

С начала 2019 года жители края подали на портал госуслуг 750 тыс. заявлений. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. На данный момент в Пермском крае насчитывается 1,5 млн «электронных» граждан.В среднем, каждый день в этом году на портале регистрируется одна тыс. жителей Прикамья.

Петр Козловский, руководитель Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Компания «Ростелеком» с 2014 года ведет активную работу по строительству волоконно-оптических линий связи по всему Пермскому краю. К примеру, в этом году еще более 50 сел и деревень получат доступ к высокоскоростному интернету в рамкахфедерального проекта устранения цифрового неравенства, восемь населенных пунктов получат доступ к мобильному интернету.Прокладывая сети связи, мы делаем цифровые сервисы доступными для каждого жителя. В том числе населению региона открывается доступ и к Единому порталу госуслуг, а это возможность дистанционно подавать заявления на получение самых разных государственных услуг».

Для получения госуслуг в электронном виде необходимо быть зарегистрированным пользователем портала www.gosuslugi.ru. Для регистрации нужно заполнить анкету на сайте, после чего подтвердить свою личность в любом Центре обслуживания пользователей (адреса можно уточнить на Едином портале госуслуг, указав свой регион: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/). При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

Телефон технической поддержки портала – 8-800-100-70-10 (звонок бесплатный).

Кроме того, «Ростелеком» совместно с дочерней компанией РТЛабс реализовал возможность подтвердить свою учетную запись на Едином портале госуслуг для пользователей Сбербанк Онлайн, Почта Банк Онлайн (интернет-банк и мобильный банк) и Тинькофф Банка. Сервис оказывается банками бесплатно.

Напомним, распоряжением правительства РФ от 28 апреля 2017 г. № 812-р ПАО «Ростелеком» назначен единственным исполнителем работ по развитию инфраструктуры электронного правительства, проводимых в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)».