Аккордеонист Петр Дранга провел мастер-класс для детей в Прикамье
В небольшом городке Чернушка Пермского края известный музыкант, аккордеонист, виртуоз Петр Дранга провел мастер-класс для начинающих музыкантов. Более двухсот ребят из Куеды, Уинского, Барды и Чернушки смогли получить советы от прославленного мастера. Отвечая на вопросы ребят, Пётр рассказал, что сам начал осваивать инструмент с подачи отца, который тоже был музыкантом и стал его первым учителем. Все желающие смогли получить автограф или сфотографироваться со звездой. Подробнее>>
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