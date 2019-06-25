Аккордеонист Петр Дранга провел мастер-класс для детей в Прикамье

В небольшом городке Чернушка Пермского края известный музыкант, аккордеонист, виртуоз Петр Дранга провел мастер-класс для начинающих музыкантов. Более двухсот ребят из Куеды, Уинского, Барды и Чернушки смогли получить советы от прославленного мастера. Отвечая на вопросы ребят, Пётр рассказал, что сам начал осваивать инструмент с подачи отца, который тоже был музыкантом и стал его первым учителем. Все желающие смогли получить автограф или сфотографироваться со звездой. Подробнее>>