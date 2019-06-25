Добраться до Небесной ярмарки в Кунгуре станет проще
Хорошая новость для всех, кто собирался посетить фестиваль воздухоплавания в Кунгуре. В день открытия "Небесной ярмарки", которое состоится уже в эту субботу -29июня, организаторы и "Пермская пригородная компания" решили запустить специальный ночной рейс электрички изКунгура вПермь, чтобы всежелающие могли вернуться домой вкраевую столицу после праздника. Скоростной электропоезд выйдет в22:32 изКишерти, прибудет настанцию Кунгур в22:46, сделает остановку на1533-м километре (туда зрителям "Ярмарки" ближе будет добраться состадиона, гдеразвернётся действие) и прибудет вПермь в00:18. Кроме того, городской департамент дорог итранспорта организует движение ночного трамвая - пассажиров будет ждать трамвай №4, следующий помаршруту Пермь II - Висим. Отметим, вэтом году "Небесная ярмарка" будет приурочена кГоду театра. Зрителей иучастников ждут обновлённые воздушные баталии, шоусверхлёгкой авиации спарашютистами иежедневные театральные представления.
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